Calciomercato Juventus, Douglas Costa saluta | 70 milioni per il sostituto

Douglas Costa può salutare la Juventus in estate: c’è il Manchester United. Il sostituto può arrivare dal Bayern Monaco: idea Gnabry.

Andrea Agnelli si è detto insoddisfatto del rendimento fin qui avuto da alcuni calciatori e per sei di loro questa potrebbe essere l’ultima stagione con la maglia della Juventus. Tra questi rientra anche il brasiliano Douglas Costa. L’ex Bayern Monaco è finito nel mirino del Manchester United e il club bianconero non si opporrebbe ad una cessione in caso di buona offerta.

Calciomercato Juventus, idea Gnabry per il post Douglas Costa

Se la cessione di Douglas Costa al Manchester United dovesse concretizzarsi, la Juventus avrebbe necessariamente bisogno di un sostituto. E un’ipotesi può portare al Bayern Monaco e in particolare alla pista Serge Gnabry. Il tedesco di origini ivoriane è un titolare della formazione bavarese e per questo la sua valutazione si aggira tra i 60 e i 70 milioni di euro.

I rapporti tra i due club sono decisamente positivi, come testimoniato da tanti affari passati (Vidal, Benatia e lo stesso Douglas Costa). Inoltre la possibilità che Gnabry possa lasciare il Bayern Monaco in estate non è remota, anzi. A renderla più concreta può essere l’assalto che i bavaresi intendono lanciare a Leroy Sane.

Calciomercato Juventus, Bayern all’assalto di Sane

Nonostante sia alle prese con un grave infortunio al ginocchio, Leroy Sane continua ad essere nel mirino del Bayern Monaco. Il club tedesco punta a riportare in patria il giocatore di origini senegalesi e in estate è pronto a formulare una super offerta al Manchester City, proprietario del cartellino.

Se l’assalto a Sane da parte dei bavaresi dovesse andare in porto, gli spazi per Gnabry potrebbero chiudersi e potrebbe essere una buona occasione per il Bayern per monetizzare. In tal caso la Juventus sarebbe pronta e in prima fila.

