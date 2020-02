Calciomercato Milan, ritorno al passato: Maldini pensa ad un ex

Milan, occasione Deulofeu: Maldini e la dirigenza ci pensano, in caso di retrocessione del Watford il catalano può tornare in rossonero.

In soli sei mesi tra gennaio e giugno 2017 aveva saputo conquistare il popolo rossonero con le sue accelerazioni, i suoi dribbling e le sue giocate. Gerard Deulofeu aveva fatto molto bene nell’unica sua parentesi in Serie A, ma il suo nome non sembra essere mai uscito dall’orbita Milan. Il club rossonero lo ha cercato nuovamente in passato, ma nella prossima estate il catalano può diventare un’interessante occasione di mercato.

Calciomercato Milan, Deulofeu torna di moda

Il Watford sta vivendo certamente una stagione complicata. Gli ‘Hornets’ sono riusciti a risalire la classifica, ma restano in piena lotta per non retrocedere. In caso di discesa in Championship, il club della famiglia Pozzo si ritroverebbe costretto certamente a cedere i suoi pezzi più pregiati a prezzo vantaggioso. E Deulofeu figura certamente tra questi.

Lo spagnolo non vuole certamente scendere di categoria e per questo può rappresentare un’occasione preziosa per il Milan, che come detto non ha mai smesso di monitorarlo. D’altro lato il giocatore tornerebbe volentieri a Milano, dove ha sempre detto di essersi trovato bene e che lasciò solo per sfruttare l’occasione Barcellona, con i catalani che esercitarono il diritto di recompra nei confronti del classe 1994.

Calciomercato Milan, Maldini studia la strategia giusta

Deulofeu, nel nuovo modulo rossonero, potrebbe andare a ricoprire sia il ruolo di esterno (impiegato sia in un 4-4-2 che in un 4-2-3-1) ma anche quello di seconda punta sempre in un 4-4-2, posizione già ricoperta in Inghilterra.

Maldini e la dirigenza rossonera valutano con attenzione la situazione. Se il Watford dovesse retrocedere, il club meneghino sarebbe pronto ad approfittarne e a sferrare l’offensiva per il ritorno di Deulofeu.

