Calciomercato Inter, Marotta beffa tutti | Ecco il primo colpo

L’Inter non intende fermarsi proprio ora: prima operazione di mercato in entrata per il club nerazzurro in vista della prossima stagione

Nel corso degli ultimi anni l’Inter è tornata alla ribalta per competere sempre di più con la Juventus in campo e fuori. Il club nerazzurro, dopo l’arrivo dell’ad Beppe Marotta, ha programmato con cura ogni dettaglio con acquisti e cessioni davvero importanti che hanno innalzato il livello della rosa a disposizione di Antonio Conte. Da Lukaku ad Eriksen passando per Sanchez, Young e Moses, tra gli ultimi arrivati in casa Inter.

Calciomercato Inter, Chong ad un passo: beffata la Juve

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” l’Inter sarebbe ad un passo dal centrocampista olandese classe 1999 del Manchester United, Tahith Chong, in scadenza di contratto a giugno 2020. Il giocatore non rinnoverà il suo contratto con i Red Devils e così il suo futuro dovrebbe essere proprio a Milano. Gli incontri tra la dirigenza e il suo agente Sinouh Mohamed hanno dato ottimi frutti con una proposta contrattuale davvero importante. Anche la Juventus sarebbe stata a lungo sul giocatore con una nuova potenziale beffa da parte di Marotta: prosegue così il duello a distanza tra i due club.

Per Chong previsto un contratto da cinque anni con un ingaggio a salire fino ad arrivare a due milioni di euro. Ora vanno sistemati i dettagli prima dell’annuncio ufficiale che potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.

La Juventus virerà su altri obiettivi di mercato con Paul Pogba sempre del Manchester United, che resta sempre uno degli obiettivi principali del club bianconeri.

