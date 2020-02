Calciomercato Juventus, Paratici sorpassato | Che beffa!

Gigio Donnarumma potrebbe lasciare il Milan al termine della stagione. Spunta a sorpresa il nome della nuova pretendente per il portiere classe ’99

Il futuro di Gigio Donnarumma è sempre in bilico. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2021 ed un possibile rinnovo attualmente appare cosa molto lontana. Inoltre, anche il prestito di Reina, volato in Premier League per giocare questi mesi, potrebbe essere stata una mossa per cedere l’estremo difensore classe 1999 come svelato anche da calciomercato.it. Sulle sue tracce ci sarebbero stati tanti top club europei, pronti a bussare alla porta della società rossonera, che potrebbe così pensare ad un’altra cessione eccellente a giugno.

Calciomercato Milan, il Real Madrid piomba su Donnarumma

Già in passato il suo profilo è stato accostato con insistenza alla Juventus visti i buoni rapporti del suo agente, Mino Raiola, con la dirigenza bianconera con i numerosi colpi messi a segno negli ultimi anni. Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” sulle tracce di Gigio Donnarumma ci sarebbe anche il Real Madrid, che è balzato in testa per la corsa del portiere originario di Castellammare di Stabia.

Zidane non sarebbe più contento di Courtois e Areola, che stanno tradendo le attese dopo il loro arrivo a Madrid. Così il presidente Perez potrebbe pensare ad un nuovo regalo all’allenatore francese con un portiere più affidabile come Donnarumma. Così il Milan aprirebbe alla cessione per non perderlo a parametro zero nella prossima stagione.

