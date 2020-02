Calciomercato Inter, non solo Lautaro | Altro addio con la clausola

Pericolo Inter, dalla Spagna sono certi: su Brozovic c’è il Real Madrid, pronto a lanciare l’assalto al centrocampista croato.

Protagonista di una grande stagione e perno fondamentale del centrocampo di Antonio Conte, Marcelo Brozovic si sta rivelando come uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Il giocatore croato, protagonista anche nell’ultimo derby vinto contro il Milan, ha il contratto in scadenza nel giugno 2022, ma le sue prove decisamente positive avrebbero attirato su di sé l’attenzione nientemeno che del Real Madrid.

LEGGI ANCHE —-> Calciomercato Juventus, Paratici sorpassato | Che beffa!

LEGGI ANCHE —-> Calciomercato Inter, futuro Icardi | L’annuncio dalla Francia

Calciomercato Inter, assalto Real per il centrocampista

Stando a quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo’, il Real Madrid starebbe infatti seriamente pensando al centrocampista nerazzurro. Brozovic è un profilo gradito soprattutto dal tecnico dei ‘Blancos’, Zinedine Zidane, che starebbe pensando proprio a lui per rafforzare il centrocampo.

Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Il Real Madrid deve fare i conti con il contratto in scadenza di Luka Modric e Borozvic potrebbe rappresentare l’erede del suo connazionale. Zidane, affermano dalla Spagna, starebbe pensando di collocarlo a fianco di Casemiro nella linea mediana oppure di poterlo utilizzare in alternativa al centrocampista brasiliano.

Calciomercato Inter, 60 milioni per Brozovic

Per l’Inter e soprattutto per Antonio Conte, il croato è un giocatore incedibile, ma a favore degli spagnoli c’è un fattore importante da tenere in considerazione. Come per Lautaro Martinez, anche Brozovic ha infatti una clausola risolutiva all’interno del proprio contratto. La sua è del valore di 60 milioni di euro. Una cifra certamente alta, ma non tanto da poter intimorire un club dalla grande potenza economica come il Real Madrid, che potrebbe decidere di acquistare il centrocampista senza nemmeno trattare con la società nerazzurra.

LEGGI ANCHE —-> Calciomercato Inter, c’è il colpo in attacco | Le cifre dell’accordo

LEGGI ANCHE —-> Calciomercato Juventus e Inter, beffate le italiane | Assalto dalla Spagna