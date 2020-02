La Juventus pensa sempre al futuro e tra i pallini per l’attacco non va dimenticato Federico Chiesa. La possibile svolta sul futuro del figlio d’arte arriva direttamente dalla Fiorentina.

Uno sguardo al presente ed un altro sempre al futuro per la Juventus che pensa anche al prossimo calciomercato estivo. Il primo colpo già consolidato è Dejan Kulusevski, come sempre all’insegna dei giovani talenti. Un altro nome sempre caldo è quello di Federico Chiesa, da diverse sessioni accostato ai bianconeri di Paratici, ma anche all’Inter guidata da Marotta. Alla fine però, almeno per ora, il figlio d’arte ha deciso di restare a Firenze dove viene anche valutato il rinnovo contrattuale. Una mossa questa che cambierebbe radicalmente le prospettive future del ragazzo. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Juventus, futuro Chiesa: Pradè e il rinnovo

Federico Chiesa è considerato uno dei talenti più cristallini espressi negli ultimi anni dal calcio italiano e non è un caso che il suo nome nel corso delle ultime sessioni di calciomercato venga spesso accostato ai top club. Rocco Commisso ha però fatto di tutto per trattenerlo alla Fiorentina anche se la prossima estate il tormentone, con Inter e Juventus in prima fila, potrebbe riproporsi.

Chiesa però dal canto suo potrebbe anche rinnovare il contratto con scadenza 2022 che lo lega alla Fiorentina. A tal proposito è intervenuto il direttore sportivo della viola, Daniele Pradè, a margine della conferenza stampa di presentazione di Alfred Duncan: “Ci stiamo avvicinando al momento dell’incontro con Federico. Non posso dire se sono ottimista o meno per il suo rinnovo, ma da parte sua c’è stato un cambiamento importante che è figlio degli incontri avuti con Commisso e con Bebbe Iachini. Anche lui vede quello che stiamo programmando, vogliamo diventare una squadra competitiva“.

L’addio di Chiesa non è quindi più così scontato: “Il rapporto è completamente cambiato, ora ci sono complicità e condivisione. Appena i risultati ci daranno un attimo di serenità ci vedremo”.

