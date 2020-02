Calciomercato Juventus, clamorosa pista Simeone | Con lui un fedelissimo

La Juventus non intende lasciare nulla al caso e cercherà di monitorare ogni situazione per il futuro: in caso di addio, Simeone porterebbe via con sé la stella spagnola

Il futuro è già qui. La Juventus starebbe già al lavoro per monitorare da vicino i possibili innesti in vista della prossima stagione. Il club bianconero è sempre tra i veri e propri protagonisti delle varie sessioni di calciomercato. Con i risultati negativi collezionati finora in campionato, il presidente Agnelli ha incontrato Sarri a cena per parlare dei problemi che sono sopraggiunti ultimamente. Inoltre, come svelato dal portale elgoldigital anche in casa Atletico Madrid le cose non stanno andando nel verso giusto con il possibile addio de “El Cholo” Simeone al termine della stagione.

Calciomercato Juventus, Simeone via: Saul lo seguirà

Se l’allenatore argentino dovesse andare via dai “Colchoneros“, la Juventus potrebbe pensare proprio a lui per il post Sarri. E, insieme allo stesso tecnico sudamericano, ci sarebbe anche la pista Saul molto suggestiva per i colori bianconeri. Fedelissimo di Simeone, ha collezionato finora ben 2850 minuti con due gol soltanto finora rispetto alle ultime stagioni più entusiasmanti.

Sulle sue tracce ci sarebbe già da tempo anche il Barcellona, che avrebbe provato a rinforzare il proprio centrocampo con un giocatore con le sue caratteristiche. I prossimi mesi saranno decisivi con l’operazione che non sembra così semplice visto che il suo contratto scadrà nel giugno 2026 dopo l’ultimo rinnovo.

La Juventus non vuole farsi trovare impreparata nel programmare la prossima stagione. In caso di addio Sarri, sono già tante le piste che ha aperto per il futuro.

