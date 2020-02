Calciomercato Juventus, 100 milioni per il nuovo Ronaldo

Nuovo obiettivo dalla Spagna per la Juventus, la società bianconera starebbe pensando alla freccia spagnola: ma c’è da battere una grande concorrenza

Manca ancora molto all’apertura della prossima finestra estiva di calciomercato, ma le società italiane, e non solo, sono già a lavoro per trovare nuovi obiettivi da perseguire. Nella Juventus sembrerebbe essere nato un nuovo interesse per un giocatore spagnolo. Il Chief Football Officer juventino Fabio Paratici, avrebbe messo gli occhi sul talento classe 1994 dell’Athletic Bilbao. Ma i bianconeri sembrerebbero non essere gli unici interessati al calciatore, la concorrenza è molta.

Calciomercato Juventus, obiettivo dalla Spagna: spunta Inaki Williams

Si iniziano a delineare i primi obiettivi per il calciomercato estivo. La Juventus sembrerebbe aver trovato in Spagna uno dei giocatori da puntare per la prossima stagione. Secondo ‘Don Balon‘, il mirino di Fabio Paratici sarebbe finito su Inaki Williams dell’Athletic Bilbao. L’attaccante della società basca, sta vivendo un ottimo periodo di forma ed avrebbe attirato i riflettori di molti top club europei, tra cui i bianconeri. Il calciatore classe 1994 ha un contratto valido sino al 2028 e una super clausola del valore di 135 milioni di euro. Per questo motivo il club basco vorrebbe ricavare almeno 100 milioni, stesso prezzo pagato per Cristiano Ronaldo. La concorrenza sembrerebbe molto alta, infatti anche Manchester United e Paris Saint Germain sarebbero sulle tracce dello spagnolo. In questa stagione Williams ha totalizzato 23 presenze nella Liga spagnola, mettendo a segno cinque reti. Secondo il sito spagnolo, il giocatore del Bilbao sarebbe ottimo per affiancare Ronaldo e Paulo Dybala nella formazione guidata da Maurizio Sarri. Battere la concorrenza per assicurarsi il talento spagnolo però sarà difficile.

