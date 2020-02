Il prossimo calciomercato della Juventus potrebbe infuocarsi: Ronaldo sembra stufo della poca competitività della squadra e potrebbe chiedere di andar via.

Nello scorso calciomercato la Juventus ha rivoluzionato la propria anima: via Allegri e dentro Sarri è sembrato un passo audace, che poteva sconvolgere lo spirito del club, da sempre molto legato al risultato e poco alla spettacolarità. Il cambio di filosofia, accompagnato a tanti innesti in difesa e a centrocampo, ha però reso i bianconeri una squadra più fragile. Sarri ha bisogno di tempo per attuare al meglio le sue idee. Ma nella Juventus c’è qualcuno che di tempo non ne ha: Cristiano Ronaldo. CR7 ha compiuto da poco 35 anni e vorrebbe vincere ancora per migliorare il suo già ricchissimo palmarés. Viste le difficoltà della Juventus, come riportato dal portale spagnolo ABC, durante il prossimo calciomercato Ronaldo potrebbe chiedere di andar via.

Calciomercato Juventus, le difficoltà di Jorge Mendes

L’ipotesi, però, è tutt’altro che semplice. Oltre all’investimento importantissimo che i bianconeri hanno fatto per Cristiano – spese per cui sarà difficile rientrare – c’è anche l’età del giocatore che, con lo stipendio che percepisce, lo fanno diventare un asset praticamente invendibile. Se ne sono accorti già alcuni grandi club: nei giorni scorsi Mendes avrebbe contattato Florentino Perez per sapere se ci fosse la disponibilità di far tornare CR7 a Madrid, ma la risposta è stata negativa. Stessa cosa al Bayern Monaco: il presidente dei tedeschi, interpellato a riguardo qualche settimana fa, ha dichiarato candidamente: “Per noi è troppo vecchio”.

Alla luce di ciò, alla Juventus sembra difficile ipotizzare la partenza di Ronaldo nel prossimo calciomercato. È probabile che l’asso portoghese rimanga all’ombra della Mole fino alla fine del contratto, anche se magari, durante l’estate, delle offerte intriganti potrebbero sempre arrivare.

G.N.