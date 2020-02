Accostato anche alla Juventus, Jadon Sancho avrebbe già preso la sua decisione in merito al proprio futura. Le ultime sulla stellina del Dortmund.

Occhi sempre aperti sul mercato dei giovani in casa Juventus. I bianconeri, che sono in piena lotta scudetto con Lazio e Inter, pensano già con decisione anche alla prossima estate, quando la squadra potrebbe subire un’altra rivoluzione. Non sicurissima la posizione di Sarri che dipenderà molto dai risultati delle prossime settimane. La dirigenza juventina inoltre tiene sempre gli occhi ben aperti sui migliori talenti in giro per l’Europa. Tra questi anche l’esterno offensivo del Borussia Dortmund, Jadon Sancho, che in Germania sta incantando e che si candida a diventare un vero e proprio uomo mercato. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Juventus, Sancho ha deciso: via dal Borussia Dortmund

Tutti pazzi quindi per Jadon Sancho che sta viaggiando su ritmi in doppia-doppia cestistica con ben 15 gol e 17 assist tra tutte le competizioni con la maglia del Borussia Dortmund. Numeri impressionanti che vanno di pari passo con il prezzo del suo cartellino in costante aumento. Ciononostante il direttore sportivo del club giallonero, Michael Zorc, ha recentemente escluso l’interesse di altri club: “Sancho è un fenomeno: è impressionante la costanza delle sue prestazioni. Al momento nessuno dei top club europei ci ha contattato per lui”.

A dispetto di quanto sottolineato dal dirigente del BVB, secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport Germania’ Jadon Sancho dirà addio al Borussia Dortmund in estate, dando il via ad un’asta internazionale. Il giovanissimo esterno inglese ha ammiratori soprattutto in patria dove le big di Premier sono prontissime a fare follie.

Per Sancho si parla di una possibile proposta da ben 100 milioni di euro con Manchester City, United e Chelsea prontissime a darsi battaglia per averlo.

