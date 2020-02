Al termine della stagione ci sarà un giro di panchine davvero impressionante: possibile Allegri al PSG seguito da un top player della Juventus

Dopo la pausa di riflessione di un anno Massimiliano Allegri potrebbe ritornare in pista con un progetto davvero entusiasmante. L’allenatore livornese ha rinunciato a numerose offerte che ha ricevuto negli ultimi mesi per tornare direttamente nella prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pjanic nel mirino | Scambio col Barcellona

Calciomercato Juventus, Allegri candidato per il PSG: idea Pjanic

Come svelato dal portale todofichajes.com il Paris Saint-Germain potrebbe pensare ad un nuovo cambio in panchina. Thomas Tuchel sarebbe pronto per una nuova avventura in Bundesliga alla guida del Bayern Monaco. La dirigenza del club francese avrebbe così messo in cima alla lista dei suoi possibili sostituti il nome di Massimiliano Allegri. Da sempre il suo profilo è gradito anche al Manchester United e in generale alla Premier. Se la Juventus non dovesse richiamarlo in questi mesi per prendere il posto di Sarri, il suo futuro potrebbe essere proprio sotto la Tour Eiffel.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, questione allenatore | L’agente spiega tutto

Con il possibile passaggio di Allegri al PSG, la dirigenza francese potrebbe anche pensare a Miralem Pjanic. Nelle ultime uscite stagionali il bosniaco non è più brillante come all’inizio e così il club bianconero potrebbe pensare anche alla cessione, con i parigini da sempre ammiratori dell’ex Roma.

Finora Pjanic ha collezionato ben 29 partite condite da tre gol e ben quattro assist vincenti. Nelle ultime ore è stato accostato alla Juventus anche il nome del suo sostituto, ossia Jorginho, che conosce molto bene Sarri dai tempi di Napoli. Ancora pochi mesi, poi si conoscerà con cura la strategia del club bianconero per la zona mediana di campo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, accelerata Liverpool | Klopp ‘beffa’ Juventus e Inter

Calciomercato Juventus, ‘rammarico’ Ronaldo | ‘E’ stato un errore!’