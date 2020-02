Malgrado le voci che lo riaccostano alla Juve, Guardiola potrebbe rinnovare col Manchester City e dare l’assalto a Dybala e Pjanic nel calciomercato estivo

Tornano di moda i rumors su una possibile offensiva della Juventus per Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo resta nelle grazie di Andrea Agnelli, che potrebbe ritentare l’assalto la prossima estate viste le difficoltà riscontrate da Maurizio Sarri alla sua prima stagione alla guida dei campioni d’Italia. L’ex Barcellona è il sogno proibito del presidente bianconero, anche se non sarà affatto facile liberarlo dal Manchester City.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, bomba Juve | Messi e Guardiola insieme a Ronaldo

I ‘Citizens’ sono lontanissimi in Premier dalla capolista Liverpool, con la Champions che rimane il vero grande obiettivo di Aguero e compagni. Indipendentemente però dal cammino in Europa, il City potrebbe blindare Guardiola mettendo sul piatto un rinnovo faraonico e superiore rispetto ai 23 milioni di euro che l’allenatore percepisce attualmente all’anno fino al 2021.

Calciomercato Juventus, pericolo Guardiola: assalto a Pjanic e Dybala

La firma sul nuovo contratto farebbe così sfumare un eventuale approdo a Torino di Guardiola, che diventerebbe in quel caso una ‘minaccia’ per la Juventus. Il 49enne mister catalano potrebbe infatti decidere di rivoluzionare l’undici del Manchester City, drizzando le antenne per due gioielli della ‘Vecchia Signora’. E’ infatti risaputo il debole di Guardiola per Miralem Pjanic e Paulo Dybala, con lo spagnolo che spingerebbe per l’arrivo Oltremanica sia del regista bosniaco che del numero dieci.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bufera Pjanic | Futuro in bilico

Pjanic non è più incedibile nelle strategie di Paratici viste anche le ultime deludenti prestazioni, mentre la ‘Joya’ nonostante le trattative per il rinnovo potrebbe tornare sul mercato di fronte ad offerte superiori ai 100 milioni. Per un assegno complessivo di circa 200 milioni di euro il club bianconero darebbe il via libera all’operazione, facendo registrare una ricchissima plusvalenza per entrambi. Occhio quindi a possibili ‘ribaltoni’ sull’asse Juve-Guardiola…

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Dybala | Finanzia il grande colpo!

G.M.