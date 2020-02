Calciomercato, bomba Juve | Messi e Guardiola insieme a Ronaldo

Dall’Inghilterra arriva la notizia che fa sognare i tifosi bianconeri: ecco come potrebbe diventare la Juventus con l’arrivo del nuovo allenatore e non solo

La Juventus non sta vivendo uno dei periodi migliori, ma nonostante questo rimane il suo prestigio come uno dei club migliori al mondo. A giugno potrebbe arrivare una vera e propria rivoluzione per il club bianconero, a partire dal cambio in panchina. Maurizio Sarri non sta totalmente rispettando le aspettative e la sua panchina continua ad essere a rischio per la prossima stagione. Al suo posto si continua a sondare il nome di Pep Guardiola, in caso di arrivo dello spagnolo sarebbero tante le stelle pronte ad approdare a Torino.

Calciomercato Juventus, con Guardiola si sogna in grande: Messi e non solo

Da tempo ormai si continua a parlare del possibile addio di Maurizio Sarri dalla panchina della Juventus. Al suo posto, potrebbe sedersi sulla panchina bianconera Pep Guardiola, come riportato negli ultimi giorni anche dalla nostra redazione. Ad avvalorare il tutto arrivano le indiscrezioni del giornale inglese ‘The Sun‘, secondo il quale l’eventuale arrivo a Torino dello spagnolo porterebbe molti grandi giocatori. Uno su tutti, Lionel Messi. Infatti l’argentino, che sta vivendo un periodo difficile con il Barcellona, potrebbe essere interessato al trasferimento in bianconero, dove oltre a ritrovare il suo ex allenatore, giocherebbe per la prima volta insieme al suo rivale di sempre Cristiano Ronaldo. Un’opportunità che potrebbe affascinare entrambi. Inoltre, giocatori come Pjanic, Dybala, Bonucci e Szczesny, farebbero al caso dell’attuale allenatore del Manchester City, anche se Claudio Bravo potrebbe arrivare come secondo dietro al portiere polacco. Infine sulla fascia sinistra Guardiola porterebbe altri due regali, Leroy Sanè e Thomas Meunier, entrambi con il contratto vicino alla scadenza. Un arrivo quello dell’allenatore spagnolo, che porterebbe i tifosi juventini a sognare una squadra galattica.

