Le ultime di calciomercato Juventus si focalizzano sulla possibile partenza di Dybala nella prossima estate per finanziare una super operazione in entrata

Escluso un po’ a sorpresa dall’undici titolare della sfida contro la Fiorentina vinta 3-0 dalla squadra di Sarri con annesse furiose polemiche dei viola, per Paulo Dybala si torna a parlare di una possibile partenza – sfiorata più volte dal luglio all’agosto scorso – al termine di questa stagione. Dunque nel prossimo calciomercato estivo le strade tra l’attaccante argentino nativo di Laguna Larga e il club bianconero potrebbero dividersi dopo cinque anni, come del resto non ha affatto escluso lo stesso ex Palermo in una recente intervista: “Vedremo quali saranno i piani della società, se pensa che dovrò andarmene o se vogliono che resti. E’ una decisione che spetta al club…”.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus | Ecco il piano per Mbappe

Calciomercato Juventus, prezzo Dybala e possibili destinazioni

Pagato sui 40 milioni nel luglio 2015 e attualmente in scadenza con la ‘Vecchia Signora’ nel giugno 2022, ad oggi il valore de ‘La Joya’ non è diverso da quello di alcuni mesi fa, ovvero sui 70-75 milioni di euro. Parliamo comunque di una cifra importante per un giocatore che anche quest’anno, dopo un avvio scoppiettante e col senno di poi illusorio, ha avuto quegli alti e bassi che hanno fin qui contraddistinto per non dire ‘frenato’ la sua carriera ai massimi livelli. Sul mercato Dybala resta tuttavia molto ambito: quasi tutti i grandi club europei, infatti, potrebbero (ri)andare all’assalto del suo cartellino. Manchester United, al quale fu vicinissimo in estate, e Bayern Monaco incluse considerato che per la panchina di entrambi è in corsa il tecnico suo connazionale nonché estimatore Mauricio Pochettino.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, Paratici beffato | 100 milioni

Calciomercato Juventus, via Dybala per il grande colpo

L’addio di Dybala aumenterebbe i fondi per il grande colpo. O meglio per il grande ritorno, quello di Paul Pogba. Da tempo Fabio Paratici è al lavoro più o meno sotto traccia per rimettere le mani sul centrocampista francese ormai in rotta con il Manchester United e per il quale è sfida aperta col Real Madrid. Per le altre news di mercato -> CLICCA QUI. Non è escluso che il CFO juventino possa proporre ai ‘Red Devils’ proprio uno scambio con l’argentino, oltre evidentemente del cash in favore della società inglese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, futuro Pogba: parla Raiola