L’asse Roma-Juventus è sempre più caldo soprattutto per le questioni di calciomercato. Spunta la maxi-operazione con il club giallorosso targata Paratici

La Roma non sta attraversando un ottimo periodo di forma. Ai risultati negativi di Fonseca si sono aggiunte le sirene di mercato per quanto riguarda il passaggio di società da Pallotta a Friedkin. Guido Fienga, il CEO giallorosso nonché l’intermediario incaricato nella trattativa per la cessione, starebbe pensando anche di rinforzare enormemente i vari ruoli in società con elementi di spicco.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, non solo Lautaro: altro addio con la clausola

Calciomercato Juventus, Paratici nel mirino della Roma: il Ds si ‘porta’ un bianconero

Come rilanciato dall’edizione odierna de ‘Il Tempo’ Fabio Paratici sarebbe finito nel mirino della Roma. Arrivato a Torino nel 2010 come direttore sportivo, è diventato Chief Football Officer con l’addio di Marotta rinnovando il suo contratto fino al 2021. In poco tempo il suo ruolo è diventato fondamentale, come per esempio per l’acquisto di Cristiano Ronaldo. Petrachi alla Roma non è minimamente in discussione, ma l’obiettivo sarebbe quello di rinforzare anche i ruoli societario con professionisti del settore. Tutto potrebbe legato anche ai risultati visto che la compagine bianconera sta zoppicando in campionato. Con Agnelli e Nedved il rapporto di Paratici resta molto solido, ma nelle prossime settimane potrebbero arrivare novità importanti. Attualmente il dirigente della Juventus guadagna circa 2 milioni di euro con un bonus da 860mila euro e già in passato il suo profilo sarebbe stato messo nel mirino dalla proprietà giallorossa nel 2017 per il post Sabatini.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Sarri: Agnelli prepara il colpo

Se dovesse andare in porto quest’operazione con il suo addio alla Juventus e il successivo passaggio alla Roma, lo stesso Paratici potrebbe avere una strada privilegiata anche per i calciatori bianconeri. Uno degli indiziati a cambiare maglia in estate sarà Federico Bernardeschi, che sta trovando poco spazio sotto la gestione Sarri. Già a gennaio la sua cessione sembrava cosa fatta, poi la sua avventura continuerà in bianconero fino al termine della stagione. Il nazionale azzurro potrebbe essere il primo colpo per la Roma targato Paratici.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Juventus, Sarri sorpassato: che beffa

Calciomercato Juventus, doppia cessione per il colpo da dieci

S.I.