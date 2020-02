Suggestione ma non troppo di nome Allegri per un Milan propenso all’ennesima rivoluzione partendo stavolta da un big per la panchina. E il nuovo bomber potrebbe arrivare dall’Inter

Stefano Pioli appeso alla Champions. Quanto vi diciamo da tempo ha trovato conferme nelle scorse ore, ovvero che la permanenza del tecnico emiliano sulla panchina del Milan è legata a doppio filo al raggiungimento del quarto posto, l’ultimo utile per tornare nell’elite del calcio europeo. Tradotto: oggi il 54enne di Parma ha davvero scarsissime chance di rimanere alla guida dei rossoneri, considerato il distacco di dieci punti dall’Atalanta e di 7 dalla Roma che, nonostante la crisi di identità e risultati, rappresenta al momento l’unica reale antagonista alla formazione allenata da Gian Piero Gasperini.

Calciomercato, rilancio Milan: Allegri e il grande bomber!

Ma chi al posto di Pioli? Resiste, anzi torna a galla la ‘suggestione’ Allegri. Il livornese è l’allenatore dell’ultimo Scudetto, stagione 2010/2011, ma anche dell’ultima qualificazione in Champions. Proprio nella giornata di ieri è stato riaccostato al ‘Diavolo’, visto che Elliott sarebbe propenso stavolta ad ingaggiare un tecnico esperto proprio per evitare un’ulteriore disastrosa annata. Certo che il ritorno del classe ’67 sulla panchina del Milan sarebbe un’ipotesi decisamente più credibile con il cambio di proprietà, quindi con l’uscita di scena del fondo statunitense e l’ingresso di un nuovo azionista di maggioranza alla Suning, con un piano di rilancio ambizioso e in linea con la storia del club. Un centravanti il primo grande rinforzo che potrebbe chiedere Allegri. Un bomber coi fiocchi in grado di indossare con personalità la ‘pesante’ maglia numero 9 che negli ultimi anni nessuno di quelli passati da Milanello è alla fine riuscito a sostenere, compreso Piatek. Clamoroso a dir poco il nome che potrebbe fare l’allenatore toscano, vale a dire Mauro Icardi. Non uno a caso, visto che l’argentino è molto stimato dall’ex Juventus.

A quanto pare il Paris Saint-Germain non è più così convinto di riscattare il classe ’93, che in tal caso farebbe ritorno in nerazzurro. Impossibile il suo reintegro nell’Inter di Conte, ecco perché non ci sarebbe alternativa a un’altra cessione. Su ‘Maurito’ c’è sempre la Juventus, tuttavia la sua possibile voglia di rimanere a Milano potrebbe fare la differenza in ottica approdo nelle file dei rossoneri. Se non dovesse avere alternative, alla fine Marotta potrebbe anche dire sì a una partenza con la formula del prestito (molto) oneroso con però obbligo di riscatto. Per Icardi, comunque, il Milan dovrebbe fare un ‘sacrificio’ pure sull’ingaggio da circa 7,5 milioni di euro.

