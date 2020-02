Calciomercato Juventus, in caso di addio di Sarri e arrivo di Guardiola il tecnico catalano porta un colpo a sorpresa per l’attacco: gli scenari

La sconfitta di Verona ha messo ufficialmente in discussione la posizione di Sarri sulla panchina della Juventus. Già tre le sconfitte in campionato per l’allenatore toscano, battuto anche in Supercoppa Italiana dalla Lazio. Proprio con i biancocelesti e l’Inter, la corsa scudetto promette di essere molto più incerta del previsto. L’allenatore della Juventus non ha portato, fin qui, i progressi preventivati dal punto di vista del gioco, se non in maniera episodica. Campioni d’Italia in ogni caso ancora al comando della classifica, ma non si può più sbagliare. Serve mantenere la vetta (tra tre settimane lo scontro diretto con l’Inter) e a breve riprenderà anche la Champions League, vero banco di prova.

Calciomercato Juventus, colpo Bernardo Silva: le cifre

In caso di addio di Sarri a fine stagione, riprenderebbe quota la suggestione Guardiola. Annata molto difficile anche per il tecnico catalano, arrivato a fine ciclo con il Manchester City. Anche l’eventuale vittoria della Champions League con i britannici potrebbe fargli dire basta. L’ultima grande sfida della carriera di Pep, prima della panchina della Spagna, riguarderebbe proprio la Serie A e la Juventus. Con Guardiola a dirigere i bianconeri, il primo grande colpo di mercato potrebbe essere rappresentato da Bernardo Silva, vero e proprio pupillo del catalano che potrebbe seguirlo a Torino. Operazione non semplicissima, che potrebbe essere agevolata da Jorge Mendes. Il super procuratore lusitano, in ottimi rapporti con Guardiola, con il Manchester City, connazionale del giocatore e di Cristiano Ronaldo, predisporrebbe un affare da circa 80 milioni di euro, lavorando ai fianchi il club britannico per abbassare l’iniziale richiesta di 100 milioni.

Calciomercato Juventus, il sacrificio per Bernardo Silva

A dire addio, per fare spazio al nuovo acquisto, potrebbe essere Douglas Costa. Il brasiliano ha potenzialità eccellenti, ma è troppo condizionato dagli infortuni. Tramite la sua cessione, la Juventus sarebbe in grado di monetizzare e di mettere a segno un acquisto importante per iniziare un nuovo ciclo. Le pretendenti per l’ex Bayern non mancano e trovargli una sistemazione non dovrebbe essere difficile.

