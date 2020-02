I numerosi infortuni rimediati da Douglas Costa potrebbero costringere la Juventus alla sua cessione: spunta il nome come sostituto

Douglas Costa resterà fuori almeno due settimane. Ancora un nuovo infortunio per il funambolico esterno brasiliano della Juventus, alle prese sempre con problemi muscolari. In tre anni il sudamericano ha saltato 39 partite per infortunio e così il club bianconero potrebbe pensare anche ad una cessione in vista della prossima stagione. Ora Douglas salterà le prossime partite di Coppa Italia e Champions senza poter dare il suo contributo alla squadra guidata da Maurizio Sarri, che dovrà fare ancora a meno di una pedina fondamentale del suo gioco.

Calciomercato Juventus, Boga per il post Douglas Costa

Negli ultimi mesi ha entusiasmato tutti e sta continuando il suo percorso di crescita l’esterno del Sassuolo, Jeremie Boga, ancora in gol contro la SPAL. L’ivoriano ha collezionato finora sette reti in campionato conditi da ben quattro assist vincenti ai propri compagni. Il Chelsea ha sempre la possibilità di controriscatto con la Juventus, visti i buoni rapporti con il club emiliano, potrebbe pensare proprio a lui come sostituto di Douglas Costa.

Lo stesso allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha esaltato le qualità di Boga ai microfoni di Dazn: “In talento, doveva imparare a fare i gol come oggi. I dribbling e i tiri all’incrocio glieli ha dati la natura. Il resto te lo dà anche la fiducia nei compagni: oggi è stato determinante”. Sotto la gestione del tecnico bresciano l’ivoriano è diventato completo e maturo sotto ogni punto di vista. Tunnel e dribbling, ma non solo: ora sa segnare anche gol importanti ma meno belli.

