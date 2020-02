Calciomercato Juventus, doppia minaccia dal Psg: le ultime

Calciomercato Juventus, nuovi intrecci con il Psg per il futuro: partita a scacchi con i francesi per la panchina

La Juventus entra nella seconda parte della stagione, quella cruciale per campionato e Champions League, con molti più dubbi del previsto. Bianconeri in testa alla classifica, ma con un torneo che praticamente è come se ricominciasse da zero, con l’Inter appaiata in vetta e la Lazio a un solo punto di distanza. La posizione di Sarri non è più così salda, anche se il tecnico bianconero difficilmente rischierebbe nell’immediato. Ma il tecnico toscano è chiamato a dare una sterzata già dalle prossime partite, decisive sia in Italia che in Europa. Altri fallimenti, dopo le sconfitte con Napoli e Verona, potrebbero anche costargli la panchina.

Calciomercato Juventus, c’è anche il Psg su Allegri e Guardiola

Una sostituzione di Sarri nell’immediato, o quasi, potrebbe portare a un clamoroso ritorno di Allegri in panchina. Il livornese è ancora sotto contratto con i bianconeri, ma dalla Francia, precisamente da ‘Telefoot’, giungono voci di nuovi contatti con il Psg. La posizione di Tuchel è nuovamente a rischio e il cammino in Europa sarà anche per il tecnico tedesco fondamentale per decretarne il futuro. Non è finita qui, perché i francesi pensano anche a Guardiola, che a fine stagione potrebbe lasciare il Manchester City. Lo spagnolo è obiettivo primario anche della Juventus nel caso di benservito a Sarri al termine della stagione, potrebbe essere affascinato da un’avventura in Serie A ma un’offerta multimilionaria dei francesi potrebbe cambiare tutto. Con il Psg insomma può partire un vero e proprio testa a testa determinante per il futuro.

