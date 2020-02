Calciomercato Juventus e Inter, beffate le italiane | Assalto dalla Spagna

Juventus e Inter rischiano di essere beffate in vista della prossima stagione: c’è l’ex dirigente del club italiano sulle sue tracce

Il campionato portoghese è stato da sempre un ottimo serbatoio per le big d’Europa. Tanti osservatori di importanti club europei si sono recati in Portogallo per assistere al big-match tra Porto e Benfica che ha visto la vittoria dei padroni di casa. Nelle ultime settimane sta entusiasmando tutti a suon di gol e di prestazioni convincenti l’ex terzino dell’Inter, Alex Telles, che ha realizzato finora ben otto gol e otto assist vincenti ai suoi compagni. Il suo nome è stato accostato con insistenza alla Juventus e nuovamente al club nerazzurro così come al Chelsea.

Calciomercato Juventus e Inter, c’è anche il Siviglia su Alex Telles

L’ex direttore sportivo della Roma, ora nuovamente al Siviglia, Monchi, ha inviato i suoi osservatori al big-match del campionato portoghese per visionare nuovi prospetti. Sul taccuino del dirigente spagnolo ci sarebbe anche quello del terzino brasiliano, classe 1992, che è cresciuto enormemente nelle ultime stagione diventando un giocatore affidabile rispetto al passato. Lo stesso Monchi ha svelato ai microfoni di ElDesmarque: “Già ho iniziato a contattare alcuni agenti per il mercato di gennaio. Ho riunioni e viaggi programmati per pianificare la prossima stagione”.

Con la maglia dell’Inter ha vissuto una stagione altalenante (2015-2016) con 21 presenza senza trovare un gol nel campionato italiano. Con il contratto in scadenza nel giugno 2021, il suo futuro potrebbe essere lontano da Oporto con tante big che starebbero già bussando alla porta del club portoghese.

