Calciomercato, spesa a Milano | Guardiola fa ‘tremare’ Conte e Pioli

Il Manchester City potrebbe pensare a rinforzare il pacchetto difensivo con un centrale proveniente della Serie A: non solo Skriniar

La stagione del Manchester City non è stata entusiasmante fino a questo momento grazie al dominio inarrestabile del Liverpool. Pep Guardiola dovrà così pensare ai possibili colpi in vista della prossima stagione per incrementare il tasso tecnico della rosa del club inglese. Uno dei reparti a dover essere rinforzato sarebbe quello difensivo: Milan Skriniar è uno dei principali obiettivi dei Citizens, ma non è il solo.

Calciomercato Milan, bocciato Stones: idea capitan Romagnoli

Finora, inoltre, John Stones non sta dando il suo contributo al Manchester City: nelle ultime sfide di Premier il centrale inglese non è entrato a far parte della lista dei convocati di Guardiola e così sono arrivate le prime bocciature per lui. Lo stesso manager catalano potrebbe pensare a rinforzare il reparto difensivo con il capitano del Milan, Alessio Romagnoli, giocatore-chiave della formazione rossonera. Per lui sono arrivati 2190 minuti venendo sempre impiegato prima da Giampaolo, poi da Stefano Pioli: lo stesso difensore romano sarà impegnato ai prossimi Europei in programma nel prossimo giugno. Dotato di un ottimo senso della posizione, Romagnoli possiede anche un’ottima tecnica di base nell’impostazione da dietro che si sposerebbe a meraviglie con le idee tattiche dello stesso Guardiola.

Il suo profilo, al pari di quello di Skriniar, sarebbe finito sui taccuini dei maggiori club europei in vista della prossima stagione. Classe 1995, il suo contratto scadrà nel giugno 2022. Il Manchester City potrebbe preparare l’assalto decisivo proprio nei prossimi mesi per cercare di anticipare le altre big d’Europa, da sempre interessate all’ex Roma.

