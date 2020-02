Situazione inaspettata per il Barcellona. Messi, uno dei calciatori più forti di sempre, può salutare. Il contratto scade tra un anno: l’Inter potrebbe farsi avanti

Per Lionel Messi e il Barcellona sono momenti particolari, che mai erano stati vissuti in passato. Il rapporto tra le parti è incrinato e questo potrebbe portare a sviluppi importanti nella prossima estate. Ieri il dirigente blaugrana Abidal ha criticato il comportamento della squadra che non dava più il massimo con Valverde.

Questo ha scaturito la reazione di Messi che, attraverso Instagram, ha risposto duramente al ds del Barcellona. “Ognuno deve prendersi le sue responsabilità, noi giocatori siamo stati i primi a riconoscere gli errori quando non abbiamo fatto bene in campo. Anche i responsabili della direzione sportiva, però, dovrebbero farsi carico delle decisioni che prendono e devono assumersi le proprie responsabilità. Credo anche che quando si parla dei giocatori bisognerebbe fare i nomi, altrimenti si finisce con lo sporcare tutti alimentando cose non vere”, ha dichiarato il numero 10 argentino. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sono ormai finiti i tempi in cui Messi assiste in silenzio a ciò che avviene all’esterno del campo.

Messi e il rebus sul rinnovo: tra un anno scade il contratto con il Barcellona

È uno sfogo che fa rumore quello del pallone d’oro attuale, soprattutto se si considera che deve rinnovare con il Barcellona entro pochi mesi. Lionel Messi ha il contratto in scadenza nel 2021, quindi da giugno in poi partirà il suo ultimo anno e, se non dovesse trovare un accordo, potrebbe valutare le proposte di altri club già da quest’estate. “Dovremo far sì che Messi sia tanto felice da non voler andare via” aveva dichiarato sabato scorso Quique Setien, ma questa felicità al momento non sembra esserci. Messi e il Barcellona potrebbero davvero separarsi.

Marotta sa come si fa: l’Inter può provare a strappare l’argentino

Come detto, se le cose dovessero rimanere così, da quest’estate potrebbero già partire i contatti tra l’argentino e le squadre interessate. Un’occasione che in molti potrebbero cercare di sfruttare, tra cui magari l’Inter. Beppe Marotta è reduce dalla straordinaria operazione Eriksen che viveva una situazione simile a quella di Messi. Il dirigente nerazzurro sa come comportarsi in questi casi e può ripetersi per un colpo ancor più importante.

