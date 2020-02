Calciomercato Milan, suggestione per la difesa | C’è il ritorno

Il Milan sarebbe pronto a puntare sull’esperto difensore per andare a rinforzare la retroguardia. Ecco di chi stiamo parlando.

Il Milan sarebbe pronto a puntare sull’esperto difensore per andare a rinforzare la retroguardia. Ecco di chi stiamo parlando. I rossoneri infatti starebbero lavorando affinché ci sia il ritorno del giocatore che tanto bene ha fatto con la maglia del Diavolo. Parliamo di una suggestione e di un nome che farebbe infiammare la piazza rossonera in un trasferimento davvero fondamentale per innalzare il livello qualitativo del club.

Leggi anche —> Calciomercato, spesa a Milano | Guardiola fa ‘tremare’ Conte e Pioli

Leggi anche —> Inter-Milan, ESCLUSIVO Mazzola: dal pronostico del derby a Conte e Eriksen

Calciomercato Milan, la suggestione per la retroguardia

La squadra allenata da Pioli si starebbe guardando quindi intorno e sarebbe intenzionata a provare a portare a casa il forte difensore centrale che ha già militato nel campionato italiano facendo proprio le fortune del club milanese. Insomma, una garanzie per la retroguardia che potrebbe essere indotta a scegliere il Diavolo anche per la presenza di Zlatan Ibrahimovic, suo vecchio compagno ai tempi dell’ultimo scudetto. Due pezzi di storia che potrebbero di conseguenza ricongiungersi, nonostante stiamo parlando al momento solo di voci ed ipotesi per il futuro siccome niente è stato ancora programmato.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, affare ‘Galactico’ per l’attacco | Tutti i dettagli

Leggi anche —> Calciomercato Milan e Juventus | Ipotesi scambio a ritmo di samba

Calciomercato Milan, l’idea per la retroguardia

Leggi anche —> Calciomercato Milan, retroscena Piatek: un’altra squadra di Serie A

Il calciatore di cui stiamo parlando è Thiago Silva, che già in passato è stato accostato ai rossoneri. Il brasiliano è in scadenza contrattuale con il Paris Saint Germain e sta ragionando sul da farsi con lo stesso club francese. La priorità del difensore è quella di restare a Parigi, infatti starebbe cercando di trovare un’intesa con il club per il rinnovo contrattuale. Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, però, la squadra parigina potrebbe invece propendere per il suo addio, in modo tale da ”togliersi dalle spalle” un ingaggio pesante. Insomma, una scelta economica, ma siamo sempre nel campo delle ipotesi col brasiliano che al momento vorrebbe restare all’ombra della Torre Eiffel. Tutto potrebbe quindi accadere da qui alla scadenza contrattuale del centrale.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, clamoroso | Doppio ‘scippo’ all’Inter

Leggi anche –> Calciomercato Milan, nuovo assalto a Under: la situazione

G.S.