Calciomercato Inter, occasione in difesa | ‘Scippo’ alla Roma

La sessione estiva di calciomercato regalerà colpi inaspettati e di altissimo profilo per le big d’Italia: senza Champions, sarà tutto più facile

Nel calcio tutto cambia velocemente e si riflette anche in ottica calciomercato. Dopo la sessione invernale che ha regalato alcuni colpi importanti, in estate continueranno le aste per assicurarsi i migliori calciatori in circolazione. Come nel caso dell’Inter, che vuole continuare a ridurre il gap con la Juventus in campo, e soprattutto fuori con innesti di qualità in grado di dare ad Antonio Conte quella completezza di uomini che va cercando. Uno degli obiettivi di mercato potrebbe arrivare direttamente da Roma, che non sta attraversando un ottimo periodo di forma soprattutto dopo la sconfitta cocente contro il Sassuolo.

Calciomercato Inter, Smalling l’idea per giugno

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” il centrale inglese della Roma, di proprietà del Manchester United, Chris Smalling, ha entusiasmato tutti finora in Serie A con prestazioni davvero importanti. Senza la qualificazione alla prossima edizione della Champions, il difensore giallorosso potrebbe anche far scatenare una vera e propria asta con tanti club interessati a lui. Ci sarebbe così anche l’Inter, voglioso di aumentare ancora di più il livello della retroguardia guidata dall’allenatore salentino.

I “Red Devils” vorrebbero incassare non meno di 20 milioni per il centrale inglese quasi duemila minuti complessivi realizzando due gol e un assist vincente ai propri compagni. L’operazione sarebbe importante visto anche l’ingaggio percepito dal giocatore, che si aggira intorno ai 3,5 milioni di euro.

