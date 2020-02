Calciomercato Milan, clamoroso | Doppio ‘scippo’ all’Inter

La clamorosa operazione di mercato con il Milan che potrebbe essere autore di un doppio scippo all’Inter.

La clamorosa operazione di mercato che potrebbe avere importanti risvolti per quanto riguarda il Milan e la propria panchina. I rossoneri infatti la prossima stagione potrebbero vedere un inaspettato tecnico guidare i calciatori del Diavolo. Infatti il tecnico di cui stiamo parlando è stato in passato all’Inter ed è ancora legato ai nerazzurri. Ciò rende ancora più complicata la trattativa e non solo, apre a scenari del tutto inesplorati fino ad oggi. Ecco cosa potrebbe quindi accadere.

Calciomercato Milan, l’arrivo mancato

L’allenatore sarebbe potuto arrivare già nei scorsi mesi, venendo di conseguenza preso al posto di Pioli, ma lo stesso tecnico avrebbe rifiutato la buonuscita proposta dall’Inter, decidendo di non allenare per la restante parte di stagione. Nel caso in cui però l’ex allenatore della Fiorentina non riuscisse a centrare l’obiettivo Europa, potrebbe riaffacciarsi per lui l’ipotesi del Diavolo che non è da escludere, anzi è più che viva.

Calciomercato Milan, allenatore e centrocampista

L’allenatore di cui stiamo parlando è Luciano Spalletti che è ancora sotto contratto con l’Inter, ma che sarebbe pronto a liberarsi in estate per rimettersi in carreggiata. Inoltre, non sarebbe l’unica novità siccome il tecnico, che potrebbe firmare con il Milan, sarebbe pronto anche allo ‘scippo’ ai danni dei nerazzurri. In questo caso proverebbe a portare via il pupillo dell’allenatore, parliamo di Matias Vecino. Già seguito da numerose squadre durante l’inverno, potrebbe andare via in estate con il club milanese a puntare su di lui e a portarselo a casa in una trattativa che avrebbe quindi del clamoroso, non solo per la panchina, ma anche per i giocatori in mezzo al campo.

G.S.