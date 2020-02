Calciomercato Inter, sprint Marotta | Colpo a costo zero

L’Inter sarebbe pronta al gran colpo a zero andando a pescare a giugno tra gli svincolati con Marotta allo sprint.

L’Inter sarebbe pronta al gran colpo a zero andando a pescare a giugno tra gli svincolati per regalare ai tifosi calciatore di qualità. Marotta quindi si starebbe muovendo affinché si potesse rinforzare la rosa dei nerazzurri con l’obiettivo di colmare sempre più il gap con la Juventus. Un affare importante che darebbe uno slancio ai nerazzurri in vista del prossimo anno. Insomma, operazione da chiudere entro il 30 giugno affinché si bruci la concorrenza sul calciatore. Ecco di chi stiamo parlando.

Leggi anche —> Inter-Milan, ESCLUSIVO Mazzola: dal pronostico del derby a Conte e Eriksen

Leggi anche —> Calciomercato Inter, Conte ‘trema’ | Rischio assalto a Lukaku!

Calciomercato Inter, si prospetta il gran colpo

I nerazzurri già nel mercato di gennaio hanno avanzato l’ipotesi poter arrivare all’esterno che però non è riuscito a concludere l’operazione con il club meneghino, anzi, è stato molto vicino agli acerrimi nemici bianconeri in una sorta di trattativa che poi è saltata sul più bello. Ora ci riprova Marotta che non vuole perdere la possibilità di portare a Milano il forte esterno che non sta riuscendo ad esprimersi al meglio in quel di Parigi, con l’addio ormai alle porte, anche in virtù del contratto ormai in scadenza per lui.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, occhio ai parametri zero | Doppio colpo per l’attacco

Leggi anche —> Calciomercato Inter, occasione in difesa | ‘Scippo’ alla Roma

Calciomercato Inter, Marotta ha avviato i contatti

Leggi anche —-> Calciomercato, Inter e Milan sorpassate | Doppio assalto estero

Leggi anche —> Calciomercato Inter, sacrificio Sensi per bruciare la Juve | Marotta pianifica l’assalto

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, l’Inter avrebbe ormai avviato i contatti con l’interessante Kurzawa, affinché ci sia quindi un accordo tra la società ed il calciatore per portare l’esterno a Milano già a partire da luglio con Marotta che sarebbe già a buon punto per averlo a propria disposizione per l’estate. C’è però un’ampia concorrenza siccome anche la Juventus potrebbe fiondarsi su Kurzawa dopo che in gennaio è saltato lo scambio con De Sciglio che avrebbe permesso ai bianconeri di avere un rinforzo di livello per la fascia.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, la proposta di Guardiola per la stella | Offerto Cancelo

Leggi anche —> Calciomercato Inter, la rivelazione | Il tentativo di Marotta

Leggi anche —> Calciomercato Inter, sogno Messi | C’è l’apertura

Leggi anche —> Calciomercato Milan, clamoroso | Doppio ‘scippo’ all’Inter

G.S.