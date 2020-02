Calciomercato Juventus, addio a sorpresa | 50 milioni dalla Premier!

A giugno potrebbe arrivare un inaspettato addio in casa Juventus: offerti 50 milioni dalla Premier League per il giocatore bianconero

In Premier League tiene banco la rottura tra il portiere spagnolo Kepa Arizzabalaga e l’allenatore del Chelsea Frank Lampard. Secondo alcune indiscrezioni che arrivano dalla radio inglese ‘Radio Cope‘, il portiere spagnolo potrebbe aver giocato la sua ultima partita in con la maglia della squadra londinese, finendo dietro a Caballero nelle gerarchie del club. I ‘blues‘, starebbero pensando all’acquisto di un nuovo portiere nella prossima finestra di mercato estiva. Occhi puntati in casa Juventus.

In casa Juventus, nella prossima finestra estiva di calciomercato, potrebbe arrivare una vera rivoluzione tra i pali. In Inghilterra, il rapporto tra il Chelsea ed il portiere spagnolo Kepa, sembrerebbe destinato a concludersi. Secondo ‘Radio Cope‘, il portiere spagnolo potrebbe non trovare più spazio nei blues, lasciando il posto a Caballero. Così, per la prossima stagione il club londinese avrebbe messo gli occhi sul portiere della Juventus, Wojciech Szczęsny. L’estremo difensore polacco ha il contratto con i bianconeri in scadenza nel 2021, ma il club e l’entourage del calciatore non hanno ancora discusso i termini di un eventuale rinnovo. Il Chelsea sarebbe pronto ad offrire alla società bianconera 50 milioni di euro per il cartellino del portiere. In caso di addio, il club di Torino sarebbe pronto a sferrare l’offensiva per arrivare a Gigio Donnarumma, portiere del Milan che si trova nella stessa posizione di Szczesny, scadenza contratto nel 2021 senza ancora aver parlato di rinnovo. Un intreccio di mercato che potrebbe infiammarsi nella prossima estate.

