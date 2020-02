Calciomercato Juventus, scambio col Barcellona | La clamorosa indiscrezione

Il clamoroso scambio con la Juventus in contatto con il Barcellona e l’indiscrezione di mercato riguardante i bianconeri.

Il clamoroso scambio con la Juventus in contatto con il Barcellona e l’indiscrezione ci mercato riguardante i bianconeri. I dirigenti della vecchia signora hanno infatti ammesso della trattativa che avrebbe potuto cambiare radicalmente la stagione della squadra allenata da Sarri. Una grande operazione di mercato che avrebbe coinvolto due calciatori che sarebbero potuto invertirsi maglia con un trasferimento che avrebbe avuto del clamoroso. E che soprattutto avrebbe fatto felici i tifosi torinesi.

Leggi anche —> Highlights Serie A, video Juventus-Fiorentina 3-0: gol, formazioni, tabellino e diretta streaming

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, Paratici beffato | 100 milioni!

Calciomercato Juventus, il clamoroso scambio

Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe stato un tentativo in extremis da parte delle due società di imbastire uno scambio fino all’ultimo secondo della sessione invernale del mercato. Il tutto sarebbe poi sfumato al limite, con il centrocampista della Juventus passato poi al club tedesco. Prima del trasferimento però sarebbe stato molto vicino ai blaugrana che, non hanno però trovato l’accordo con la squadra italiana e tutto sarebbe saltato. In particolar modo Paratici avrebbe spinto affinché ci fosse l’intesa, ma gli spagnoli hanno rifiutato la proposta del club bianconero.

Leggi anche —> Juventus-Fiorentina, nuova bocciatura | Sarri lo esclude ancora!

Leggi anche —> Juventus, Raiola ‘tradisce’ i bianconeri: centrocampista verso la Spagna

Calciomercato Juventus, la proposta rifiutata

Leggi anche —> Calciomercato Juve, all-in Paratici | 250 milioni per il Top player

Leggi anche —> Calciomercato Juve, l’assist arriva dal Paris Saint Germain

Emre Can sarebbe stato molto vicino al trasferimento al Barcellona, ma tutto sarebbe sfumato con la squadra catalana che ha rifiutato l’offerta della Juventus. Paratici di conseguenza avrebbe poi ripiegato sull’offerta tedesca del Borussia Dortmund, il quale si è assicurata il tedesco. Dall’altra parte, la pedina di scambio sarebbe dovuta essere il classe ’88 Rakitic, che sarebbe approdato con piacere a Torino, ma dovrà restare a questo punto almeno altri sei mesi in Spagna, con la possibilità poi a giugno di andar via e quindi trovarsi una nuova sistemazione. E quindi l’opportunità di trasferirsi a Torino non è del tutto tramontata.

Leggi anche —> Calciomercato Juve, retroscena Rakitic | I motivi del mancato arrivo

Leggi anche —> Calciomercato Juve, UFFICIALE: colpo in prospettiva

Leggi anche —> Calciomercato Juve, futuro svelato | C’è l’annuncio!

G.S.