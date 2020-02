Calciomercato Milan, pista a sorpresa | Addio immediato!

La finestra di calciomercato invernale è ormai chiusa, ma le cessioni in casa Milan potrebbero non essere finite: addio vicino per un rossonero

Venerdì 31 gennaio si è chiusa la finestra invernale di calciomercato per i club di Serie A. In casa Milan, oltre agli arrivi di Ibrahimovic, Laxalt, Begovic, Kjaer e Saelemaekers, ci sono state le cessioni di Suso, Piatek, Rodriguez, Caldara, Reina e Borini. Nonostante la chiusura del mercato, i rossoneri potrebbero dire addio ad un altro calciatore. L’interesse arriva dall’Ucraina.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, rottura e addio | Paratici tenta il colpaccio.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Sanchez ai saluti | Erede dalla Serie A

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, lo sfogo del top player | Juventus vigile

Calciomercato Milan, addio Paqueta: tentazione Ucraina

La finestra invernale di calciomercato, ha visto il Milan dire addio a molti calciatori che erano considerati fondamentali. Le partenze di giocatori come Suso, Piatek e Rodriguez sono state l’inizio di una vera rivoluzione per i rossoneri. Gli addii però, potrebbero non essere finiti. Nonostante il calciomercato in Italia sia già chiuso, i rossoneri potrebbero salutare un altro giocatore. Stiamo parlando di Lucas Paquetà, centrocampista brasiliano arrivato a Milano a gennaio dello scorso, era stato pagato al Flamengo 35 milioni più bonus. Il numero 39 rossonero, non è riuscito a ripagare le grandi aspettative e dopo i malumori usciti allo scoperto nelle scorse settimane, a breve potrebbe lasciare la Milano rossonera approdare allo Shaktar Donetsk. I rossoneri al momento valutano il giocatore tra i 30 ed i 35 milioni, per evitare minusvalenze. In Ucraina il mercato resterà aperto fino al 28 febbraio, quindi il giocatore potrebbe lasciare il Milan subito per approdare nella squadra di Luis Castro, da tempo conosciuta come patria dei brasiliani in Ucraina. I prossimi giorni potrebbero risultare decisivi per gli sviluppi della trattativa.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, scambio col Barcellona | La clamorosa indiscrezione

M.D.