Calciomercato, lo sfogo del top player | Juventus vigile

La Juventus non molla la presa sul giocatore: le sue dichiarazioni confermano il suo malumore a gennaio con il club bianconero sempre interessato

La Juventus ha provato a gennaio a più riprese il colpo di mercato proveniente direttamente da Barcellona. Ivan Rakitic, però, non è andato più via dalla compagine catalana dopo l’arrivo di Quique Setien al posto di Ernesto Valverde. Il centrocampista croato, in scadenza di contratto nel giugno 2021, ora vuole tornare a divertirsi nei prossimi mesi cercando di aggiungere nuovi successi alla sua carriera da favola.

LEGGI ANCHE >>> Highlights Serie A, video Juventus-Fiorentina 3-0: gol, formazioni, tabellino e diretta streaming

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici beffato | 100 milioni!

Calciomercato Juventus, Rakitic verso la cessione: la rivelazione

Nella sessione invernale di calciomercato il profilo del centrocampista croato del Barcellona, Ivan Rakitic, è stato accostato con insistenza a diversi club italiani, come Juventus e Inter. Lo stesso giocatore blaugrana ha svelato in un’intervista ai microfoni di Marca i motivi della sua possibile cessione: “Stavo pensando di andare via nella finestra di mercato di gennaio. Il rapporto con Valverde e il suo staff non era dei migliori. Erano tempi brutti, ma è tutto nel passato. Posso dire senza problemi che il Barcellona aveva cose che non mi piacevano. Adesso è ora di voltare pagina e voglio sentire che tutti contino su di me”. Sky Sport aveva svelato anche di un possibile scambio in extremis tra il croato e Federico Bernardeschi, che sta trovando poco spazio sotto la gestione Sarri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve, all-in Paratici | 250 milioni per il Top player4

Ora l’arrivo del neo-allenatore del Barcellona, Quique Setien, ha riportato tranquillità per quanto riguarda la situazione di Rakitic, pronto a continuare ancora da protagonista in Spagna. Lo stesso croato ha aggiunto dettagli importanti dopo la sfida vinta contro il Levante, in campo per 90 minuti: “Non è il momento di parlarne, sono felice di aver giocato oggi e tutti lo sanno, non è necessario riaprire quella pagina. Vediamo se riusciamo a fare la magia, ora voglio divertirmi, tutto è passato e devo voltare la pagina e non pensarci troppo. Voglio che tutti possano contare su di me”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve, l’assist arriva dal Paris Saint Germain

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Juve, futuro svelato | C’è l’annuncio!