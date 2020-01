Calciomercato Juventus, futuro svelato | C’è l’annuncio!

Il giocatore della Juventus ha rivelato ai microfoni di DAZN Brasile le sue intenzioni sul futuro in bianconero tra Cristiano Ronaldo e la Champions League

Il futuro dei calciatori, sopratutto nelle sessioni di calciomercato, è sempre in bilico. In casa Juventus i talenti sono moltissimi e spesso il rischio di perderli diventa realtà. Il calciatore brasiliano del club torinese, Douglas Costa, ha parlato ai microfoni di DAZN Brasile, svelando le proprie intenzioni per il futuro. Rivelazioni che comprendono sia il futuro in bianconero, sia l’ossessione per la Champions League.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, può partire | Paratici lo vuole

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, tentivo last minute per il bomber | L’Inter trema!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, svolta Donnarumma | Futuro in bilico

Calciomercato Juventus, Douglas Costa allo scoperto: svelato il futuro del Brasiliano

A poche ore alla chiusura della finestra invernale di calciomercato, il calciatore della Juventus, Douglas Costa, ha parlato alla redazione brasiliana di DAZN del suo futuro in bianconero. Il numero undici juventino ha rilasciato dichiarazioni d’amore per il club torinese, svelando il proprio attaccamento alla maglia. ”Penso che al momento difficilmente lascerei la Juve per un’altra squadra, qui è come una famiglia”, queste le parole del calciatore che rassicurano club e tifosi. Inoltre il brasiliano ha rivelato la propria ammirazione per Cristiano Ronaldo: ”Sono talmente concentrato dall’imparare da Cristiano Ronaldo, abbiamo in squadra uno dei giocatori più forti al mondo, e se io sono al 100%, Dybala è al 100%, possiamo puntare a un livello molto alto”. Inoltre l’ex Bayern Monaco ha dichiarato che Guardiola è stato l’allenatore che lo ha fatto crescere di più, per poi svelare cosa lo ha portato a Torino: ”L’ambizione del club è vincere la Champions League, è per questo che sono venuto a Torino, per vivere questa folle avventura di vincere la Champions. Noi ci stiamo provando, alzare quella Coppa mi darebbe la sensazione di aver raggiunto il traguardo”. Un amore quello del calciatore brasiliano nei confronti del club bianconero destinato a continuare a lungo.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, colpo last minute coi soldi di Emre Can

M.D.