Calciomercato Milan, può partire | Paratici lo vuole

Il Milan potrebbe vedere la propria stella volar via a causa di un rinnovo che stenta ad arrivare. C’è infatti il forte interesse di Paratici. Il direttore sportivo della Juventus potrebbe puntare su di lui per rinforzare il proprio pacchetto arretrato. Si tratterebbe di una operazione di mercato che sposterebbe all’incirca 50 milioni di euro e soprattutto sarebbe un colpo importante per la Vecchia Signora che porterebbe a casa un giovane talento, già affermato in Italia.

Calciomercato Milan, l’addio è un passo

Mino Raiola, agente del calciatore, nel post partita di Brescia-Milan, ha espresso due concetti: il fondo Elliott ha fatalmente un raggio d’azione limitato nel tempo e non può garantire il tanto atteso salto di qualità, di conseguenza, il suo assistito potrebbe lasciare a tempo breve la squadra rossonera. Quindi, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe l’apertura di un dialogo con i vertici di via Aldo Rossi che negli ultimi tempi avevano provato a tastare il terreno in vista di un prolungamento di contratto a mercato chiuso. Il Milan però, con il Fair-play finanziario alle porte, deve necessariamente contenere i costi del monte-stipendi.

Calciomercato Milan, l’avvento di Paratici

Il direttore sportivo Paratici potrebbe quindi avventarsi sul giocatore in estate. Secondo quanto scritto da Gazzetta dello Sport, con i presupposti sopra indicati, Donnarumma non potrà restare in rossonero ed il suo addio in estate è più di una semplice ipotesi. I bianconeri quindi di pensano, pronti a prendere la palla al balzo, consapevoli che su di lui c’è anche il Paris Saint Germain, il quale non molla la presa. C’è quindi l’esigenza di muoversi in maniera repentina per non farsi sfuggire il talentuoso numero 1 del Milan e della Nazionale italiana.

G.S.