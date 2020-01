Calciomercato, salta tutto | L’affare diventa impossibile

Mancano davvero poche ore alla chiusura della sessione invernale di calciomercato: l’affare non si farà, il motivo della trattativa saltata

Saranno davvero ultime ore frenetiche per le big d’Italia e non solo. Nelle scorse settimane il profilo di Oliver Giroud, attaccante francese del Chelsea, è stato accostato con insistenza prima all’Inter, poi alla Lazio. Pochi minuti fa sono arrivate le dichiarazioni dello stesso manager inglese Lampard che ha dato per sfumato l’affare. Finora ha collezionato soltanto 282 minuti complessivamente tra Premier e Coppe: un rendimento che non gli va sicuramente a genio.

Calciomercato, Giroud resterà al Chelsea: le ultime

Alla vigilia della sfida di Premier League contro il Leicester, l’allenatore del Chelsea ha svelato dichiarazioni importanti sul possibile addio di Giroud: “”Sappiamo che c’è stato grande interesse, ho sempre detto che dovevamo essere tutti d’accordo per il suo addio. Devo dire che lui è stato un professionista esemplare, ho grande rispetto per lui. Ma se la domanda è se può partire o meno, no, non parte”.

Anche il Tottenham ci avrebbe provato nelle ultime ore, ma la situazione intorno a Giroud si è fatta davvero imbarazzante visto che l’ariete francese è stato impiegato col contagocce dallo stesso Lampard. Una decisione paradossale con lo stesso manager dei “Blues” che ha chiuso definitivamente a colpi in entrata, come quelli di Dries Mertens dal Napoli.

