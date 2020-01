Calciomercato Milan, svolta Donnarumma | Futuro in bilico

Donnarumma è in uscita dal Milan potrebbero approfittarne i top club in una clamorosa operazione di mercato. Ecco di chi stiamo parlando.

Il giocatore in uscita dal Milan potrebbero approfittarne i top club in una clamorosa operazione di mercato. Ecco di chi stiamo parlando. Il forte calciatore sarebbe infatti pronto a lasciare il Diavolo la prossima estate perché ormai i rapporti sono ormai incrinati tra lui e la società oltre che ad un rendimento del club che non gli può garantire prestazioni ad alto livello. La scelta quindi di dire addio ai rossoneri è molto più che probabile con la più top club pronti ad approfittarne.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, niente scambio con la Juventus: il motivo

Leggi anche —> Calciomercato Milan, c’è l’accordo | Ecco il sostituto di Suso

Calciomercato Milan, Raiola dietro l’addio

Il tutto è partito dall’agente del calciatore, Mino Raiola, il quale nel post partita ha parlato del proprio assistito facendo intendere che ci sarebbe stata grande incertezza per il futuro, ora avanza l’ipotesi di una cessione con più club che guardano a lui per andare a rinforzare la propria retroguardia. Si tratterebbe di conseguenza di un operazione pronta a regalare sorprese, senza dimenticare che il forte procuratore ha il coltello dalla parte del manico perché il contratto del giocatore è in scadenza nel 2021 quindi il club rischierebbe di perderlo a zero se non si trovasse un accordo per il rinnovo, o la cessione, entro quest’estate. Insomma, una situazione complicata, che secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, vedrà l’addio del giocatore a fine stagione.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, cessione imminente | Vola in Liga

Calciomercato Milan, numerosi i club interessati

Leggi anche —> Calciomercato Milan, un big di Premier per il post Suso

Leggi anche —> Calciomercato Milan, ecco il top player | È un ex Inter

La Rosea infatti parla del suo possibile addio e naturalmente tra i club interessati c’è la Juventus di Conte. Donnarumma già in passato è stato accostato ai bianconeri, ma soprattutto si fa attenzione al Real Madrid, altro club che potrebbe fiondarsi su di lui. I blancos infatti hanno sempre mostrato interesse per il talentuoso portiere così da poter pensare all’assalto nella prossima. Ultima ipotesi vede il Paris Saint Germain di Leonardo, leggermente defilato, ma sempre attivo e attento sul fronte Gigio. Per portarlo via da Milano ci vogliono 50 milioni di euro, cifra base per far partire una ipotetica trattativa.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, occhi dall’estero | La decisione dalla Spagna

Leggi anche —> Calciomercato Milan, offerta respinta | Salta tutto

G.S.