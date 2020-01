Calciomercato Juventus, UFFICIALE: colpo in prospettiva

Nelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato, la Juventus mette a segno un nuovo colpo: preso un argentino per la primavera

Mentre la sessione invernale di calciomercato sta volgendo ormai al termine. La Juventus ha piazzato colpi importanti, come il nuovo innesto Kulusevski che arriverà in bianconero solo a giugno. Nelle ultime ore disponibili per le trattative, i bianconeri sono riusciti ad assicurarsi un nuovo giovane talento. Arriva l’ufficialità dalla Lega Serie A per il colpo last minute bianconero.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, salta tutto | L’affare diventa impossibile

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, UFFICIALE: sfuma il colpo last minute | Ma c’è una speranza

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, futuro svelato | C’è l’annuncio

Calciomercato Juventus, colpo in prospettiva: preso Barranchea

Dopo l’ufficialità della cessione di Emre Can al Dortmund e l’acquisto di Kulusevski dal Parma, che arriverà solo a giugno in bianconero, arriva il colpo in prospettiva per la Juventus. Dalla Lega Serie A arriva l’ufficialità dell’acquisto di Enzo Barranchea, centrocampista argentino classe 2001. Il calciatore argentino arriva dal Sion, squadra a cui si era unito in estate. Il centrocampista in giornata raggiungerà Vinovo per approdare nella Juventus primavera guidata da Lamberto Zauli. Un importante rinforzo last minute per la sezione primavera bianconera.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, svolta Donnarumma | Futuro in bilico

M.D.