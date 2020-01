Calciomercato Juventus, colpo last minute coi soldi di Emre Can

La Juventus potrebbe mettere a segno un colpo importante proprio nelle ultime ore di mercato: tutto ruota intorno a Emre Can

Tra acquisti e cessioni la Juventus sarebbe sempre al lavoro nelle ultime ore frenetiche della sessione invernale di calciomercato. Il club bianconero è sempre molto attivo per quanto riguarda la cessione del centrocampista tedesco, Emre Can, molto vicino al Borussia Dortmund. Il feeling dell’ex Liverpool con Maurizio Sarri non è mai decollato e così il bianconero potrebbe vestire la maglia giallonera. Inoltre, ad inizio stagione lo stesso allenatore toscano non l’ha inserito nella lista Champions venendo così impiegato soltanto in Serie A. Ora il suo futuro è lontano da Torino.

Calciomercato Juventus, Emre Can la chiave per Rakitic

In conferenza stampa è intervenuto il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Michael Zorc, che ha svelato: “Conosciamo bene il calciatore, non è un segreto che stiamo trattando per lui e ce ne stiamo occupando. Però non è ancora stata presa una decisione definitiva: un paio di trasferimenti possono ancora avvenire domani. Ma possono anche non avvenire”.

La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro: così con questo tesoretto i bianconeri potrebbero provare il colpo Rakitic, in scadenza di contratto con il Barcellona nel giugno 2021. Il croato non sembra essere più felice in maglia blaugrana con il suo profilo già accostato in passato alla Juventus con un possibile scambio anche con Bernardeschi. La situazione potrebbe sbloccarsi subito dopo la cessione di Emre Can, che saluterà Torino nell’ultimo giorno di mercato.

