Calciomercato Juventus, Paratici beffato | 100 milioni!

La Juventus di Fabio Paratici e Maurizio Sarri è sempre attiva in ottica calciomercato, soprattutto in proiezione offensiva: è caccia al bomber internazionale

La Juventus cerca di costruire e di gettare delle solide basi per il futuro, nonostante la squadra sia già ai vertici del calcio europeo e mondiale. In particolare in attacco, dove molte cose potrebbero cambiare nelle prossime finestre di calciomercato. Per le ultime notizie sulla sessione estiva dei trasferimenti nel campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

In particolare, in casa Juventus, tengono banco le situazioni di Paulo Dybala e Gonzalo Higuain, i due argentini. Il primo, nei giorni scorsi, non ha chiuso ad un possibile addio ai microfoni dei media inglesi, mentre il secondo non sembra avere certezze su un ruolo da titolare in futuro.

Calciomercato Juventus, obiettivo bomber | Un big può sfumare

Stando a quanto riportato da ‘Don Balon’, portale spagnolo, l’Atletico Madrid potrebbe piombare su un obiettivo di calciomercato della Juventus: stiamo parlando di Erling Braut Haaland, centravanti norvegese seguito dai bianconeri già nello scorso mese di dicembre.

L’attaccante del Borussia Dortmund sarebbe infatti un nome caldissimo per i Colchoneros, che stanno monitorando anche la situazione di Edinson Cavani, in uscita dal PSG di Thomas Tuchel. La squadra di Simeone potrebbe mettere sul piatto ben 100 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni di Haaland e beffare la Juventus di Paratici la prossima estate.

