Calciomercato Juventus, l’assist arriva dal Paris Saint Germain

Nessun movimento di calciomercato da parte della Juventus in questa sessione invernale. Ma gli occhi della dirigenza sono puntati su un nazionale belga.

Rinforzare le fasce. Questo l’obiettivo della Juventus per la prossima stagione. Il club bianconero non ha operato in occasione della sessione invernale di calciomercato appena conclusasi.

Questo perché la società sta iniziando già a programmare la prossima stagione. E a tal proposito segue con attenzione Thomas Meunier del Paris Saint-Germain. Il giocatore della nazionale potrebbe approdare in bianconero a costo zero in quanto in scadenza di contratto a giugno.

Tuchel: “Il suo rinnovo è complesso”. E la Juventus punta il difensore

E di Meunier ha parlato anche il tecnico dei transalpini Thomas Tuchel in occasione della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Montpellier. “Non è facile parlare di lui – ha esordito – . In questo momento è un giocatore importante per noi. Ma il rinnovo è complesso, in quanto non ci sono di mezzo allenatore e giocatore, ma anche l’agente, il club. Dobbiamo aspettare un po’ e trovare una soluzione”. E la Juventus ascolta e attende sviluppi.

