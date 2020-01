Calciomercato Inter, addio con ritorno a sorpresa per Conte

Con l’arrivo di Christian Eriksen, c’è bisogno di fare spazio nel centrocampo dell’Inter: possibilità di ritorno al passato per un giocatore di Conte

A pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato, l’Inter piazza un grande colpo riuscendo ad assicurarsi il centrocampista danese Christian Eriksen dal Tottenham. In queste ore si stanno svolgendo le visite mediche di rito e la firma del contratto. Nel frattempo, proprio con un centrocampista sembra essersi rotto qualcosa. Stiamo parlando di Matias Vecino, centrocampista nerazzurro che sembrerebbe aver perso il legame con la società e con l’allenatore Antonio Conte. Sulle sue tracce ci sarebbe il forte interesse dell’Everton, ma anche in Serie A una sua vecchia conoscenza è pronta a farsi avanti.

Calciomercato Inter, Vecino saluta Conte: spunta una sua ex

Il calciomercato invernale dell‘Inter, dopo gli acquisti di Young, Moses ed Eriksen, bisogna pensare anche ai movimenti in uscita. A centrocampo, dopo 88 presenze e 10 gol con la maglia interista, Matias Vecino sembrerebbe essere vicino al termine della propria esperienza in nerazzurro. Con l’arrivo di Eriksen lo spazio per l’uruguaiano sarà ancora più limitato ed i rapporti con la società e con Antonio Conte non sembrerebbero essere ottimi al momento. Il numero otto interista al momento sarebbe valutato circa 20 milioni di euro. Su di lui ci sarebbe il forte interessamento dell’Everton di Carlo Ancelotti, con il quale i rapporti sarebbero già ben avviati. Ma nelle ultime ore sembrerebbe spuntare anche l’interesse della sua ex squadra, la Fiorentina, da cui l’Inter lo acquisto nell’agosto del 2017 per 24 milioni di euro. Un bivio tra ritorno al vecchio o passaggio al nuovo per il centrocampista ventottenne, una scelta da prendere in breve tempo.

