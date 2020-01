Calciomercato Milan, assalto dalla Spagna | 70 milioni!

Il rinnovo di uno dei protagonisti principali di questo Milan sembra lontano: il suo futuro è incerto. I top club tentano l’assalto

Si torna a parlare con insistenza del futuro di uno degli elementi più importanti del Milan, Gianluigi Donnarumma. I rossoneri sono in un buon momento e il giovane portiere è stato tra i protagonisti nelle ultime tre gare vinte in campionato. Interventi spettacolari e decisivi hanno salvato la squadra allenata da Stefano Pioli in più circostanze e il mese di gennaio è stato positivo anche grazie a Donnarumma. Le parate dell’estremo difensore classe 1999, però, sono monitorate da tutto il mondo e diversi club lo hanno messo nel mirino per il futuro.

Milan-Donnarumma, rinnovo difficile

Come riporta il Corriere della Sera, il Milan attuale ha già superato di gran lunga il tetto salariale stabilito dal club e Donnarumma è il calciatore più pagato della rosa. Il suo contratto scade tra un anno e mezzo ed è per questo che il suo futuro potrebbe non essere a Milano. Sembra difficile che in questo spazio di tempo il club faccia una proposta di rinnovo, visto che già ora si sta pagando più di quanto Elliott ha intenzione di fare.

I top club preparano l’assalto: Real Madrid in vantaggio

Vista la situazione del Milan, tanti club iniziano a muoversi per provare a strappare il portiere del presente e del futuro. Resta sempre vivo l’interesse della Juventus, i bianconeri sono soddisfatti del rendimento di Szczeny ma il polacco ha nove anni in più di Donnarumma. Inoltre, la Vecchia Signora ha sempre avuto e cercato i migliori portieri italiani in circolazione e potrebbe riprendere questa tradizione. La concorrenza però non manca: il PSG è ancora interessato, così come il Chelsea che potrebbe provarci visto il rendimento al di sotto delle aspettative di Kepa. Davanti a tutti, però, secondo il ‘Corriere della Sera’ c’è il Real Madrid. Il club spagnolo ha speso tanto per Courtois ma in questi mesi si è rivelato un flop. I Blancos guardano già al suo successore e il nome più caldo è proprio quello di Donnarumma, che ora vale di nuovo 70 milioni di euro.

M.P.