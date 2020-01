Calciomercato Milan, grazie Roma | C’è il colpo per Pioli

Sul possibile colpo di mercato del Milan ci sarebbero altri club europei: l’affare è possibile grazie alla strategia della Roma

Il Milan vuole mettere a segni gli ultimi colpi di mercato nella sessione invernale. Dopo l’arrivo di Ibra i rossoneri sono riusciti a conquistare vittorie decisive per risalire velocemente in classifica. Ora la società milanese è sempre molto attivo per chiudere per il giovane centrocampista del Benfica, Florentino, ma sulle tracce del portoghese ci sarebbero anche altri club europei, come Nizza e Rennes, come svelato dal portale Record. Il giocatore, inoltre, non è convocato da dicembre dal club lusitano per scelta tecnica: il suo addio sembra ormai questione di ore.

Calciomercato Milan, Nzonzi la chiave per Florentino

La situazione per il Milan si potrebbe sbloccare anche visto l’interessamento del Rennes per il centrocampista del Galatasaray, di proprietà della Roma, Steven Nzonzi. In prestito al club turco, ma il francese è attualmente fuori rosa dopo aver discusso con il club ed è stato punito così per motivi disciplinari. Il suo obiettivo è quello di lasciare la Turchia per sposare una nuova avventura della sua carriera.

La società giallorossa potrebbe aiutare il Milan a chiudere l’operazione Florentino senza alcun problema. Il Rennes sarebbe sulle tracce di Nzonzi per incrementare il tasso tecnico del suo centrocampo e così il giovane Florentino volerebbe a Milano senza intoppi.

