Calciomercato Milan, svelato l’erede di Donnarumma

Segnali incoraggianti per il Milan dalla trasferta di Cagliari. I rossoneri hanno centrato una pesantissima vittoria per 2-0, che può dare un senso diverso alla seconda parte della stagione. Distanze accorciate a 4 lunghezze dal sesto posto occupato proprio dai sardi e dunque dalla zona Europa League, quantomeno la qualificazione alle coppe torna un obiettivo credibile per la banda di Pioli. Con un Ibrahimovic nel motore, che ha dimostrato di saper fare ancora la differenza, tutto appare possibile. Ma lo svedese, da solo, non può bastare. Servono ancora altri rinforzi per la risalita in classifica

Calciomercato Milan, futuro Donnarumma: l’erede è brasiliano

Sembra difficile, in ogni caso, pensare a una rimonta tanto folgorante da riuscire a rientrare in corsa per la Champions. Nonostante il ko della Roma, il quarto posto è distante ancora dieci punti, un margine notevole che sembra davvero dura ricucire. Motivo per il quale, in estate potrebbe esserci più di qualche cessione ‘pesante’, per fare cassa. Uno dei partenti più probabili sembra Gianluigi Donnarumma, in scadenza di contratto nel 2021 e con un rinnovo che appare lontano. I rossoneri difficilmente potranno far fronte alle richieste di Raiola di alzare un ingaggio già pari a 6 milioni di euro e del resto hanno nell’estremo difensore uno degli asset principali per reperire soldi freschi sul mercato. Su di lui in forcing soprattutto la Juventus, secondo ‘Sky Sport’ il Milan avrebbe già trovato l’erede di Donnarumma. Si tratterebbe di Ivan Quaresma da Silva, meglio noto con il semplice nome di Ivan. E’ un brasiliano classe ’97, in forza al Ponte Preta, squadra verdeoro di Serie B. I rossoneri si muovono sulle sue tracce e stanno cercando di mettere a segno un affare importante.

