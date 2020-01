L’Inter punta dritto verso il proprio obiettivo. Olivier Giroud vuole solo i nerazzurri nonostante sia stato accostato a diversi club europei.

Caccia aperta per l’Inter che continua a lavorare sul mercato di gennaio per rinforzare al meglio la rosa di Antonio Conte. Al giro di boa del campionato la truppa nerazzurra ha registrato il sorpasso in classifica della Juventus ora prima in solitaria dopo la vittoria sulla Roma ed il precedente pareggio di Lukaku e soci contro l’Atalanta. Un fine settimana che ha rimesso in discussione nuovamente il valore della rosa a disposizione di Conte che chiede a gran voce rinforzi per allungare il proprio organico. Il reparto in fermento è sempre il centrocampo con il sogno Eriksen, ma anche in attacco dovrebbe arrivare presto un nuovo tassello. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Giroud vuole solo i nerazzurri: la situazione

Il principale obiettivo per l’attacco dell’Inter è senza ombra di dubbio il francese Olivier Giroud. L’ex Arsenal e Montpellier è da tempo ai margini della rosa del Chelsea, club con il quale ha collezionato appena 5 apparizioni in questa Premier League. Uno score che evidenzia come il centravanti campione del mondo non sia assolutamente nei piani di Lampard che gli ha sempre preferito Abraham. Per questo motivo l’addio a gennaio è un passo da compiere senza dubbi.

In tal senso per diverse settimane, Olivier Giroud ha ricevuto le richieste da tutta Europa, con Spagna, Italia, Inghilterra, Germania, Francia e persino Stati Uniti interessati a lui. Tra queste però a spiccare c’è quella dell’Inter. Come sottolineato da ‘Le10Sport’ la priorità del calciatore francese è proprio quella di firmare con i nerazzurri di Conte. La trattativa sarebbe giunta alle fasi finali e non sembrano esserci più ostacoli verso la chiusura dell’affare nonostante l’accostamento delle ultime ore al Rennes. Giroud vuole solo l’Inter.

