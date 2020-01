Calciomercato Milan, scambio con la Roma | È giallo!

Il Milan intende rinforzarsi notevolmente nella sessione invernale di calciomercato: tra affari saltati e proposte di scambio a gennaio

Non solo Ibrahimovic non basta. All’età di 38 anni il campione svedese del Milan si è rimesso in gioco in Serie A dopo l’esperienza in MLS, ma ora la società rossonera dovrà puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Il 2020 non è iniziato nel migliore dei modi con lo scialbo zero a zero collezionato in casa contro la Samp. La rivoluzione è già partita già da diversi giorni, ma c’è l’urgente bisogno di intervenire sulle corsie esterne visto il rendimento poco brillante dello spagnolo Suso, uno dei peggiori in campo domenica scorsa.

Calciomercato Milan, Suso per Under: la risposta di Fonseca

Come svelato dall’edizione odierna de “La Stampa” ci sarebbe stata un’idea di scambio tra Milan e Roma con Under e Suso coinvolti nell’operazione complessa. Nella trattativa sarebbe potuto anche rientrare il difensore argentino, Federico Fazio, ma lo stesso allenatore portoghese dei giallorossi, Paulo Fonseca, si sarebbe opposto a questa possibile operazione di mercato. Finora l’esterno turco non è riuscito a mettere in mostra tutte le sue qualità collezionando soltanto 382 minuti, soprattutto a causa di un grave infortunio muscolare che l’ha tenuto fuori dal campo per diverso tempo. Dall’altro canto lo stesso Suso ha deluso le aspettative della dirigenza rossonera, pronta così a cambiare registro a partire dai prossimi giorni.

Secondo altre indiscrezioni di mercato, lo scambio Suso-Under tra Milan e Roma sarebbe stato confezionato da Raiola e Ramadani, ma c’è un piccolo giallo intorno alla trattativa. Maldini, da parte sua, vorrebbe chiudere Matteo Politano per il ruolo di esterno destro: così il dirigente rossonero ha bloccato tutto innervosendo lo stesso agente Mino Raiola, già pronto a chiudere lo scambio. L’ex Sassuolo avrebbe accettato la proposta del Milan cambiando così sponda: il suo amore con Conte non è mai sbocciato definitivamente soprattutto a causa dell’idea tattica da parte dell’allenatore leccese.

