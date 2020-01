Il Milan pensa a Christensen per la difesa, ma Frank Lampard ha sottolineato la volontà di trattenere il centrale danese.

Anche Stefano Pioli nel corso della conferenza stampa pre-Cagliari è stato chiaro. “Servirà almeno un altro centrale difensivo”. Specialmodo ora che Mattia Caldara è tornato ad essere un giocatore dell’Atalanta. Il Milan lavora dunque per portare alla corte del tecnico emiliano un nuovo difensore. E, viste le difficoltà per arrivare a Jean-Clair Todibo, il nome balzato in cima alla lista è quello di Andreas Christensen.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Milan, ancora Raiola! | Il nome per il post Reina

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Milan, Mourinho mette nel mirino un centrocampista

Calciomercato Milan, Lampard chiaro su Christensen

Il danese non rappresenta una prima scelta nelle gerarchie di Frank Lampard e per questo motivo una sua partenza a gennaio sembrava essere auspicabile. Sembrava, appunto. Perché il manager del Chelsea, nel corso di una conferenza stampa, avrebbe chiuso le porte ad un possibile addio del giocatore classe 1996.

Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

“Apprezzo molto Andreas per le sue caratteristiche tecniche e tattiche. E’ un giocatore che mi è sempre piaciuto e durante l’allenamento noto le sue qualità” ha commentato Lampard. “Voglio che dia il meglio di quanto possa fare. Ha fisico, atletismo e qualità palla al piede. Purtroppo due centrali devono stare in panchina e devo fare delle scelte. C’è tanta concorrenza, ma escludo una sua partenza”.

Calciomercato Milan, Christensen ad una condizione

Porta chiusa dunque da parte di Frank Lampard. Porta che potrebbe riaprirsi solo nel caso in cui il Chelsea decida in questa sessione di investire sul mercato per un nuovo difensore centrale. Non è un mistero che i ‘Blues’ stiano tentando di riportare a casa Nathan Ake, olandese del Bournemouth, che ha già vestito la maglia dei londinesi. Altro nome gradito è Issa Diop, che al West Ham non sembra più avere il posto garantito. Se il Chelsea decidesse di affondare il colpo, allora Christensen potrebbe partire. In alternativa Maldini e il resto della dirigenza monitorano altre piste. Dall’ipotesi Kjaer all’idea Foyth del Tottenham, passando anche per Rugani della Juventus.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Milan, flop a centrocampo: nuovo contatto per l’addio

A. G.