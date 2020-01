Calciomercato Inter, cessione rifiutata | Furia Conte!

L’Inter sarebbe molto attivo sul fronte mercato tra acquisti e cessioni. Da valutare attentamente l’addio del nerazzurro: Conte infuriato per la sua risposta

Tra acquisti e cessioni, l’Inter vorrebbe rinforzare ancora la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il lavoro dell’allenatore leccese è stato notevole finora, ma lo stesso tecnico nerazzurro aspetta regali dalla dirigenza milanese, capitanata dall’ad Beppe Marotta. Vidal ed Eriksen sono le prime scelte per il centrocampo, ma le operazioni risultano complicate. Inoltre, l’Inter dovrà fare i conti con il futuro del al laterale austriaco Valentino Lazaro, impiegato col contagocce da Conte.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, Paratici deluso: strategia sbagliata

Calciomercato Inter, Lazaro rifiuta la destinazione

Arrivato in estate dall’Hertha Berlino per 22 milioni più bonus, l’esterno nerazzurro ha collezionato finora soltanto 423 minuti senza incidere più di tanto. Come svelato nelle ultime ore da Sky Deutschland, per lui ci sarebbe stata una richiesta sulla base di un prestito secco da parte del Werder Brema. Lo stesso Conte avrebbe dato l’ok per l’operazione con la speranza di rinforzarsi con i vari obiettivi per la fascia, come Young del Manchester United. Lo stesso giocatore austriaco avrebbe, però, rifiutato la destinazione visto che la considera un passo indietro della sua carriera. La risposta negativa del laterale nerazzurro ha mandato su tutte le furie Antonio Conte, che non l’ha presa affatto bene.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, Emre Can via a gennaio | C’è lo scambio

L’Inter dovrà così convincere Lazaro a partire fin da subito, per poi poter sbloccare le altre trattative in stand-by. Qui dovrà entrare in gioco prepotentemente il ruolo dell’ad Beppe Marotta, da sempre molto bravo a risolvere casi spinosi come dimostra la sua carriera. Prima degli acquisti, la società nerazzurra dovrà risolvere i giocatori poco utilizzati dallo stesso Conte. Venti giorni prima della chiusura del calciomercato invernale: l’Inter è molto attiva tra acquisti e cessioni.

POTREBBE INTERESSARTI >>>

Calciomercato Juventus, svolta Mbappe | Ha firmato in segreto!

Calciomercato Inter, svolta Godin | L’indizio per il futuro

S.I.