Calciomercato Juventus idea scambio Emre Can Thiago Alcantara

Calciomercato Juventus, le strategie bianconere da qui a giugno: decide Emre Can, in ballo anche il futuro di Pogba e non solo

La Juventus, dopo il colpo Kulusevski, in vista della prossima stagione, per adesso rimane sorniona sul mercato. I bianconeri valutano con attenzione tutte le piste, ma per adesso sembrano non essere particolarmente decisi nell’affondare dei colpi. Al momento, l’obiettivo principale del CEO Paratici sembra valutare possibili altre cessioni dopo quelle di Mandzukic e Perin e ragionare soprattutto in prospettiva di giugno. Proprio come fatto con il primo acquisto del 2020.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici non molla il bomber: nuovo assalto a giugno!

Calciomercato Juventus, Emre Can è la chiave del centrocampo: le ultime

Sembrava scontato che i bianconeri effettuassero qualche acquisto nell’immediato a centrocampo. Non tutti gli uomini a disposizione di Sarri hanno reso infatti secondo le attese in mediana e l’infortunio di Khedira non è stato certamente una buona notizia. Tuttavia, a quanto pare, la Juventus potrebbe anche decidere di restare così in mezzo al campo. Il pallino di Paratici è sempre Pogba, ma l’opzione sembra decisamente più calda per il mese di giugno. Qualcosa potrebbe cambiare qualora Emre Can spingesse con decisione per la cessione. Il tedesco, come noto, non è nelle grazie del tecnico, che ha deciso di tenerlo fuori dalla lista Champions. Sfumato il possibile scambio con il Psg con Paredes, riprende vigore la pista di un’operazione con il Bayern Monaco, già emersa nei giorni scorsi. ‘Rai Sport’ riferisce di nuovi contatti con il club bavarese per un’operazione riguardante Thiago Alcantara. Lo spagnolo non è più un intoccabile, da tempo, nel club tedesco e abbraccerebbe con favore una nuova avventura. In termini qualitativi, inoltre, la Juventus potrebbe decisamente guadagnarci. Pista da seguire con attenzione nei prossimi giorni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, occasione da Manchester: ci pensa Raiola

Calciomercato Juventus, sfida continua all’Inter: i nomi

Uno dei leit motiv di questi giorni di mercato sembra poter essere il testa a testa tra la Juventus e l’Inter, in campo così come nelle trattative. Paratici e Marotta pronti a sfidarsi, anche con azioni di disturbo, per provare ad avvantaggiarsi sui rivali diretti. Dopo il duello per Kulusevski vinto dai bianconeri, la Juve sembra pronta a fiondarsi su De Paul, altro obiettivo nerazzurro. Senza dimenticare nomi come Tonali e Chiesa, che a gennaio difficilmente si muoveranno ma che per l’estate torneranno di attualità.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, nuovo scippo all’Inter

Calciomercato Juventus, Mourinho beffa Paratici

N.L.C.