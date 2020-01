Calciomercato Juventus, Raiola lavora per il colpo: pronto l’affare

La Juventus è sempre molto attivo sul fronte calciomercato tra presente e futuro: Mino Raiola continua a lavorare in ottica bianconera per l’affare

Il calciomercato è in fermento. Numerose trattative a partire da gennaio per l’immediato, ma non solo. Tra le big d’Italia c’è la Juventus, da sempre protagonista con l’obiettivo anche di anticipare le altre concorrenti per acquisti di prospettiva. Dopo l’affare Kulusevski, soffiato all’Inter, il club bianconero è sempre a lavoro pensando soprattutto al futuro. La lista di Paratici comprende numerosi giovani dal futuro roseo, pronti a diventare protagonisti a livello europeo e mondiale.

Calciomercato Juventus, conosciamo meglio Calvin Stengs

Come svelato dall’edizione di Tuttosport, nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome per la Juventus: si tratta di Calvin Stengs, classe 1998 dell’AZ Alkmaar, che ha collezionato finora ben nove gol e undici assist vincenti in 31 presenze collezionate con il club olandese. Esterno offensivo olandese, ha un contratto in scadenza nel 2023: il suo agente, Mino Raiola, sarebbe già a lavoro per il salto di qualità da regalare al suo assistito.

Di piede mancino, è utile sia a destra che a sinistra mettendo in mostra tutte le sue qualità. Sulle sue tracce nei mesi scorsi è spuntato anche il Barcellona, come svelato dal quotidiano “Mundo Deportivo” con gli osservatori blaugrana volati in Olanda per visionarlo da vicino. A giugno ci sarà l’assalto dei migliori club europei: così la Juventus cercherà ancora una volta di lavorare d’anticipo. Non solo presente, ma soprattutto futuro per il club bianconero.

Fabio Paratici (Getty Images)

S.I.