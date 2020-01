Calciomercato Juventus, non solo Zaniolo | Super scambio con la Roma

Calciomercato Juventus, possibile super scambio con la Roma, con Zaniolo, Pellegrini e Bernardeschi tra i nomi caldi

Il girone d’andata di Serie A si chiuderà nei prossimi giorni con partite entusiasmanti. Se stasera toccherà a Inter e Atalanta, domani scenderanno in campo Roma e Juventus, coi bianconeri chiamati a rispondere alla squadra di Conte. La gara dello stadio ‘Olimpico’ potrebbe offrire a Paratici ulteriori spunti in chiave calciomercato, considerando i tanti talenti giallorossi finiti ormai da tempo nella sua lista. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, c’è anche un campione bianconero che potrebbe fare al caso del club capitolino, prospettiva che apre scenari interessanti circa un possibile nuovo scambio tra le due società: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Juventus, scambio Bernardeschi-Zaniolo: le ultime

Come già anticipato dalla nostra redazione, tra Juventus e Roma non è da escludere l’eventuale scambio Bernardeschi-Zaniolo: il primo, classe 1994, non è in cima alle preferenze di Sarri, nonostante qualche lampo di classe disseminato nelle ultime stagioni; il secondo, invece, malgrado sia considerato come possibile nuova bandiera romanista, ormai da tempo è nei pensieri della Juventus che, secondo ‘La Stampa’, difficilmente investirà la cifra richiesta dai giallorossi, vicina almeno ai 60 milioni di euro. Così, all’orizzonte si prospetta un’altra trattativa che riguarderebbe il centrocampo.

Calciomercato Juventus, colpo Pellegrini dalla Roma: i dettagli

L’asse tra le due società resta vivo e, conferma il quotidiano, potrebbe coinvolgere anche Bernardeschi. Tuttavia, considerate le difficoltà per arrivare a Zaniolo, i bianconeri seguono con attenzione altresì Lorenzo Pellegrini, centrocampista classe 1996 che presto potrebbe però firmare il rinnovo cancellando la clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Sempre attenta ai giovani italiani, infine, la Juve valuta pure la possibilità di ingaggiare in questa sessione Alessio Riccardi, centrocampista offensivo del 2001. Importanti novità si attendono quindi nei prossimi giorni.

