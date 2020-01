Calciomercato Juventus, Paratici deluso: strategia sbagliata

Anche nel calcio si commettono spesso errori di valutazione che portano a situazioni delicate: lo stesso Paratici è deluso dal bianconero

La Juventus ha iniziato alla grande il nuovo anno sia in campo che fuori. Prima l’affare Kulusevski per giugno, poi la roboante vittoria contro la Sampdoria. Ora la società bianconera starebbe lavorare in entrata già in vista della prossima stagione, ma a gennaio potrebbe arrivare qualche cessione eccellente soprattutto nel reparto difensivo. Con il ritorno di Giorgio Chiellini in Primavera la retroguardia di Sarri sarebbe molto folta e così qualcuno potrebbe dire addio nella sessione invernale.

Calciomercato Juventus, caso Rugani

L’indiziato numero uno a lasciare i bianconeri sarebbe Daniele Rugani, ma la Juventus lo valuta intorno ai 25 milioni di euro come svelato da Sky Sport. Una cifra che è diventata alta visto il suo poco spazio finora collezionato con Sarri. Un anno e mezzo fa lo stesso Paratici aveva rifiutato circa 40 milioni dal Chelsea con il prolungamento contrattuale del giocatore. Una strategia sbagliata visto la sua flessione incredibile nel giro di pochi mesi. Nelle ultime ore ha preso quota la destinazione Sampdoria, ma il club bianconero non arriverebbe mai a quelle cifre per il bianconero.

Anche nel giro della Nazionale maggiore, Rugani ha avuto un’involuzione inspiegabile fin dalla gestione Allegri. Nemmeno l’arrivo in estate sulla panchina della Juve del suo mentore, che l’ha lanciato nel calcio che conta ad Empoli, ha modificato le gerarchie. Ora il futuro di Rugani è sempre avvolto nel mistero: Paratici dovrà cercare la miglior soluzione in tempi brevi.

